Unieke beelden: tv-programma Vlieg er eens uit strijkt neer in Enkhuizen

Het was de voorloper van het televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht: Vlieg er eens uit. In 1974 streek het programma neer in de haven van Enkhuizen. Tientallen mensen klommen een stellage op, om er vervolgens af te springen en er zo lang mogelijk over te doen om in het water te vallen. Kijk hieronder naar de unieke beelden: