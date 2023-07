Strandzesdaagse trekt door de regio: "Zandvoort was mijn Waterloo"

Honderden wandelaars die meedoen aan de 64e editie van de Strandzesdaagse ploeterden woensdag door het zand tussen Noordwijk en IJmuiden. De wandeltocht begon maandag in Hoek van Holland en finisht zaterdag in Den Helder, 180 kilometer verderop. "Als je IJmuiden haalt, haal je Den Helder ook", zegt Woody van Loo van de organisatie.

In totaal doen er dit jaar 550 wandelaars mee aan de Strandzesdaagse. Het aantal inschrijvingen vertoont al jaren een dalende tendens, maar de organisatie maakt zich daar niet druk om. "Mensen kiezen makkelijker voor een andere vakantie-invulling en er zijn nog veel meer wandelevenementen in het land. Die trekken ook mensen", zegt organisator Van Loo.

De Strandzesdaagse is nu halverwege. Volgens organisator Woody van Loo halen de deelnemers die IJmuiden hebben bereikt de finish wel. "Ze zeggen dat als je IJmuiden wandelend haalt, dan haal je Den Helder ook." Maar dat is niet voor iedereen weggelegd: een van de deelnemers haakte ter hoogte van Zandvoort af, vanwege een knieblessure. "Mijn rechterknie gaat niet meer op of neer. Zandvoort was mijn Waterloo, absoluut."

De wandelaars gaan nu in regenachtig weer op weg naar Egmond aan Zee en zaterdag ligt de finish dus in Den Helder.