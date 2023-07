Bewoners Anna's Hoeve denken na over rechtszaak tegen bouw metershoge zendmast

67 bezwaren zijn afgewezen door het Hilversums college van Burgemeester en Wethouders. De bezwaren werden ingediend door bewoners van de buurt en het Goois Natuurreservaat. De toren zou onder anderen niet passen in het gebied en de horizon vervuilen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente lijkt nu voorrang te geven aan het algemeen belang; een goede dekking voor mobile telefonie in het gebied. De omwonenden weten nog niet hoe ze gaan reageren op het afwijzen van hun bezwaarschriften. Veel van hen zijn op vakantie en er is nog geen overleg geweest.

Andere locatie

Er was ook een plan om de mast te plaatsen op het dak van de brandweerkazerne aan de Kamerling Onnesweg. Dit idee is losgelaten omdat de brandweer bang was dat de mast storend zou kunnen werken op het P2000-systeem. Dat is het communicatiemiddel dat politie, brandweer en ambulancediensten gebruiken. Een verstoring daarvan zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.