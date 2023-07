Vrouw (26) uit Halfweg omgekomen bij ongeluk op Drie Merenweg bij Hoofddorp

Bij een botsing tussen twee auto's op de Drie Merenweg (N205) in Hoofddorp is vanochtend een 26-jarige automobilist uit Halfweg om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto raakte gewond. Het gaat om een 36-jarige man uit Lisse.

Het ongeluk gebeurde rond 8.45 uur nabij het Spaarne Gasthuis. Behalve ambulances, brandweer en politie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hulp voor de vrouw mocht niet meer baten. Zij overleed ter plaatse.

De Lissenaar is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld, zo liet een woordvoerder vanochtend aan NH weten. Of hij vervolgens naar het ziekenhuis is gebracht voor behandeling, is niet bekend.

Vanwege het onderzoek is de Drie Merenweg tussen het Spaarne Gasthuis en de Bennebroekerweg afgesloten. Naar verwachting gaat de weg rond 13.00 uur weer open, zo laat de politie op sociale media weten.