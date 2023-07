"Wie verzint dit?" Inwoners verbaasd over actieborden bij motorverbod Zuiderdijk

Boven de verbodsborden die motorrijders in de zomer moet weren op de Zuiderdijk bij Schellinkhout, is een nieuw bord verschenen. Een actiebord met daarop 'Te luid geluid is uit'. Landelijk hebben motorrijders de handen ineen geslagen en voeren actie om het motorrijden weer in positief daglicht te krijgen. Zo ook in Wijdenes en Schellinkhout.

Actiegroepen vinden dat de geluidsoverlast van motoren beperkt moet worden en onderschrijven het belang van handhaving op motorrijders die te veel geluid maken door bijvoorbeeld rijgedrag, niet goede uitlaten of het ontbreken van geluidsdempende onderdelen. Ze willen meer positivisme rondom het motorrijden en willen steun vanuit de overheid. "Micromobiliteit is het toverwoord voor de toekomst."

De Zuiderdijk is een plek waar sinds de zomer van 2021 in de zomerweekenden helemaal geen motoren meer rijden. Dit was de uitkomst na een aantal jaar gesteggel tussen motorrijders en bewoners. De actieborden 'Te luid geluid is uit', hangen nu ook daar.

Waarom deze borden?

En dat is niet onopgemerkt gebleven bij omwonenden van de Zuiderdijk. "Wie verzint dit?", valt er te lezen op een Facebook-bericht voor inwoners uit Schellinkhout. Een post van de gemeente Drechterland, die de borden goedkeurde, levert tientallen reacties op. "Dit helpt totaal niets. Geld weggegooid voor niks", reageert er iemand. Anderen vinden dat er iets aan de snelheid gedaan moet worden, en dat er beter gehandhaafd moet worden op overtredingen.

Vera de Bruijn van de Motorrijders Actiegroep (MAG) pleit ook voor meer handhaving op de gestelde regels. "En we willen er op attenderen dat motorrijders zich aan de situaties aan moeten passen, waarbij rekening gehouden moet worden met anderen."

Want geluidsoverlast is er zeker, aldus de Bruijn. "Het betreft zo'n vijf procent van de motorrijders, maar als die dagelijks of wekelijks door een bepaalde buurt rijden is het logisch dat er klachten komen." De Bruijn zegt dat te betreuren, maar een oplossing ligt volgens haar niet in een verbod voor motorrijders.

"Ruim 80 motorclubs en andere organisaties steunen de campagne. We willen zorgen voor meer landelijke bekendheid", licht De Bruijn toe. "We zijn hier ook met de minister (van Verkeer en Waterstaat, red.) in gesprek over geweest, om het vorm te geven. Alleen stonden ze daar niet voor open. Het wordt wel gemeld op de website van een andere campagne, maar daar is het niet zichtbaar genoeg naar onze mening."