Van de regen in de drup: zomer voorlopig ver te zoeken

Het is de laatste weken wisselvallig en misschien niet zulk zomers weer als je zou willen in de vakantie, toch vindt weerman Jan Visser het niet zo slecht. "Gisteren bijvoorbeeld hadden we in de ochtend buien, maar daarna klaarde het op en hebben we een prachtige middag gehad", zegt de weerman op NH Radio. "We zitten in een wisselvallige periode en dan moet je genieten van de mooie momenten."

Vandaag wordt het wel echt een druilerige dag. "Vandaag is echt een natte dag", zegt Visser. Ook vannacht heeft het flink geregend. "De hoeveelheden vallen in het noorden van de provincie wel mee, een paar millimeter. In het zuiden van de provincie wat meer." Het meeste is gevallen in Zuid-Holland en de ergste buien trekken naar het oosten van het land.

Dat betekent niet dat het de rest van de dag droog is. "Het blijft bewolkt en van tijd tot tijd kan er regen en motregen vallen." De temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden. Mocht het nou toch een beetje opklaren, dan kan het iets warmer worden. Aan de kust en het IJsselmeer staat een vrij krachtige zuidwestenwind.

Een beetje zon

"Morgen blijft het aan de bewolkte kant", gaat Visser verder. "Er kan soms nog wat lichte regen of een bui vallen." In de middag breekt de zon waarschijnlijk even door en wordt het rond de 21 graden.

Het weekend wordt ook wisselvallig, maar op zondag komt er wel wat zon aan. "Het wordt zaterdag 22 graden en zondag 21." Ook voor volgende week heeft Visser geen hele zomerse boodschap. "De wisselvalligheid houdt in ieder geval voorlopig nog aan. Met name rond de maandwisseling is het tamelijk regenachtig weer."