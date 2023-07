Knap gelijkspel Oranje in herhaling WK-finale VS, Van der Gragt valt uit

Oranje heeft vannacht de tweede wedstrijd op het WK gelijkgespeeld. In Wellington in Nieuw-Zeeland werd 1-1 tegen wereldkampioen de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam in de eerste helft op voorsprong, maar kon richting het einde een storm van de Amerikanen niet meer tegenhouden.

Stefanie van der Gragt op het WK tegen Amerika - Pro Shots

Andries Jonker had voorafgaand aan de wedstrijd al laten blijken dat Oranje aanvallend zou gaan spelen. Het Nederlands elftal wilde zich niet laten kennen tegenover de regerend wereldkampioen, tegen wie vier jaar geleden de WK-finale werd verloren en tegen wie zij op de laatste Olympische Spelen werd uitgeschakeld. Toch leek het in de openingsfase van de wedstrijd even alsof Oranje overlopen ging worden door de Verenigde Staten en kon het elftal niet meer doen dan tegenstander tegenhouden. Dat draaide om en het balbezit werd beter, waarna de openingstreffer door Jill Roord in de 17e minuut binnengeschoten: 1-0. Nederland wist de rust met de voorsprong te bereiken, maar zag dat Stefanie van der Gragt de strijd moest staken. De Heerhugowaardse viel uit met een blessure na een kopduel. Het is nog onduidelijk hoe lang de verdediger, die na het WK stopt met voetballen, langs de kant staat. Tekst gaat verder onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de tweede helft van de wedstrijd wist de VS er in de 62ste 1-1 van te maken na een hoekschop. Daar werd het gemis van Van der Gragt meteen blootgelegd, want Lindsey Horan kopte overtuigend raak. Esmee Brugts scoorde nog een keer voor Oranje, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Door het gelijkspel komt Oranje op vier punten, net als de VS, en is het dicht bij plaatsing voor de achtste finales. Dinsdag treft Oranje Vietnam, daar het team de plaatsing moeten waarmaken.