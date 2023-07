Hufterproof, maar vooral kunstzinnig: nieuwe aanwinst voor Heemskerkse Bankjes Parade

Kunstzinnig, hufterproof, onderhoudloos en veilig. Sinds deze week telt Heemskerk veertien van zulke bankjes. De bankjes vormen de 'Bankjes Parade,' een elf kilometer lange route die je van het ene kunstzinnige zitplekje naar het andere leidt. Vrijdag wordt de nieuwste aanwinst, 'Het Schateiland', feestelijk geopend.

Bruisschaart B.V. plaats het kunstwerk - Ruud van Zon

Ruud van Zon en zijn vrouw Marjan Meijer zetten zich met hun Stichting Bankjesparade al sinds 2018 in om Heemskerk te verfraaien met toegepaste kunst, en tegelijkertijd ouderen een rustmomentje te bieden tijdens hun wandelingen. Het resultaat is een verzameling van creatieve en functionele zitplaatsen.

Vol trots en enthousiasme toont Ruud het nieuwste bankje, de veertiende. “Kijk dit is hem! Een prachtige kei. En dit was dus eerst een vierkant stuk marmer, dat heeft de kunstenaar heel mooi in vorm gemaakt.” "Er zijn heel wat ontwerpen heen en weer gegaan en uiteindelijk kwam hij met dit bankje genaamd: ‘Het Schateiland’. Onder de doorgezaagde kei heeft hij een marmeren blad gezet en daaronder heeft hij een ei verstopt, het eeuwige ei.”

“Het zit allemaal in het hoofd van de kunstenaars en daarom vinden wij het zo grappig dat hier neer te zetten. Iedereen heeft er ook weer zijn eigen idee bij.” Ruud van Zon

Maak proces Ruud en zijn vrouw zijn de oprichters van Stichting Bankjesparade. "De Stichting is eigenlijk ontstaan uit een idee van Stichting Triarcus, dat zich richt op ouderen en cultuur in Heemskerk. Ze wilde iets met toegepaste kunst doen voor ouderen en zo kwam dit plan", vertelt Ruud. Het maken van een bankje is niet met een aantal weken gedaan, legt Ruud uit. “We gaan eerst op zoek naar een kunstenaar. Soms melden ze zich aan, soms worden we getipt en anders benaderen we ze zelf." Het zoeken van een geschikte kunstenaar is de eerste stap, maar dan gaat er nog aardig wat tijd overheen. "De kunstenaar moet een beetje naar zo’n opdracht toegroeien, omdat het een speciale opdracht is. Vervolgens is er veel overleg met de kunstenaars, Stichting Triarcus en de gemeente. Het is een heel proces. Per bankje gaat er wel twee jaar overheen.”

Bekijk hieronder de 14 kunstwerken van Stichting Bankjesparade

Hufterproof, veilig én kunstzinnig De gemeente stelt enkele eisen: dat de bankjes hufter-proof, onderhoudsvriendelijk en veilig moeten zijn. "Dat laatste let ik vaak het meest op als we de ontwerpen zien”, zegt Ruud. Marjan vult hem aan. “En we willen dat het kunstzinnige de overhand heeft. Het is belangrijker dat het een kunstwerk is, dan dat het een echt bankje is.” Verder is aan de creatieve geest van de kunstenaars om er iets van te maken. “Zo is ieder kunstwerk weer heel anders”, zegt Ruud. “Het zit allemaal in het hoofd van de kunstenaars en daarom vinden wij het zo grappig dat hier neer te zetten. Iedereen heeft er ook weer zijn eigen idee bij.”

Officiële opening Momenteel werkt het stel alweer aan het volgende bankje, maar eindeloos door gaan ze niet. "We gaan gaan door tot achttien bankjes en dan is het geld van de sponsor op", zegt Marjan. Aankomende vrijdag om 15.00 uur is iedereen uitgenodigd om de officiële opening van 'Het Schateiland' aan de Mozartstraat bij te wonen. "Kunstenaar en muzikant Martin Fischer zal optreden en Gerard Gaijus zal een bij het werk passend gedicht voordragen", zegt Ruud enthousiast.