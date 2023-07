Amsterdam wil PrEP-budget verdubbelen, 400 mannen extra toegang tot hiv-preventiepil

Voor de PrEP-pilot komt waarschijnlijk 200.000 euro extra beschikbaar. Dat is een verdubbeling van het huidige budget, wat betekent dat vierhonderd mannen extra krijgen toegang tot de pilot.

Mannen met een verhoogd risico op hiv kunnen de PrEP-pil ook bij de huisarts krijgen, maar niet alle huisartsen willen het middel voorschrijven, waardoor sommigen zijn aangewezen op de pilot.

Voor toegang tot de pilot, bestaat inmiddels een flinke wachtlijst. De mannen die met het extra geld geholpen worden, stromen door vanuit die lijst: "Hierbij geeft de GGD voorrang aan mensen in een kwetsbare positie, zoals mannen met hoog risicogedrag of met een laag inkomen", laat de gemeente in een persbericht weten.

Wethouder Alexander Scholtes (Zorg) vindt dat seksuele gezondheid nog steeds te weinig aandacht krijgt. Met de uitkomsten van de pilot wil hij met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek om PrEP breed beschikbaar te maken voor alle Amsterdammers: "Want wij willen ons doel halen: nul nieuwe HIV-infecties in 2026 in Amsterdam", aldus Scholtes.

Ook extra geld voor seksuele gezondheid

Naast de investering in PrEP maakt de gemeente ook 315.000 euro extra vrij voor seksuele gezondheid. Met het geld wordt de capaciteit in de wijk-poliklinieken Centrum Seksuele Gezondheid in Zuidoost, Nieuw-West en Noord verhoogd. Ook wordt de zorg vanuit de transkliniek versterkt, en moeten meer mensen zich kunnen laten testen op hiv.

2900 mannen krijgen momenteel de hiv-preventiepil via de pilot. De extra investeringen in de PrEP-pilot en seksueleke gezondheid worden verwerkt in de Najaarsnota waarna de gemeenteraad erover beslist.