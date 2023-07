Auto vliegt in brand bij sloperij in Blokker, zes medewerkers naar ziekenhuis

Bij een sloperij in Blokker is vanmiddag brand uitgebroken in een auto. Zes medewerkers zijn ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers en naar het ziekenhuis van Hoorn gebracht, omdat zij mogelijk teveel rook hadden ingeademd.

De brand ontstond rond 15.45 uur, die was ontstaan in de werkplaats waar de auto werd gedemonteerd. Ook het dak van de werkplaats vatte vlam. De brandweer schaalde al snel op, omdat de brand uitslaand leek te zijn. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brand onder controle is. "Wel staat er nog veel rook in het pand, de brandweer is het pand daarom aan het ventileren", aldus de veiligheidsregio op Twitter.

Medewerkers die de brand ontdekten, hebben eerst geprobeerd de brand zelf te blussen. Een zestal heeft te veel rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis van Hoorn gebracht voor behandeling.