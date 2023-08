Francien uit Hoorn verlangt naar minder polarisatie: "Jammer dat je snel in een hokje wordt geplaatst"

Francien (43) is docent pedagogiek op een MBO en woont 17 jaar in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Daarvoor woonde ze in Enkhuizen, waar ze ook geboren is. We treffen haar in haar portiek waar ze aan het kletsen is met de buren. Ze staat ons graag te woord en vraagt ons binnen te komen voor een gesprek.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Ik vind de Kersenboogerd een hele fijne plek. Het station is vlakbij, er is veel groen, er zijn winkels en je fietst ook zo naar de binnenstad. Ik heb bewust voor deze plek gekozen. Het is ook sociaal gezien een fijne wijk. Er wonen veel verschillende type mensen. Zo heb je hier mensen met een uitkering, hoger opgeleiden en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind dat heel leuk, dat het niet een buurt is waar iedereen een beetje hetzelfde is."

"Ik heb leuk contact met buren. Hiernaast is een tuintje dat officieel van de buurvrouw hieronder is, maar daar zitten we allemaal. Er staat een lekker bankje en dan kletsen we daar gezellig. Ook houd ik van de omgeving: de haven, binnenstad en het IJsselmeer. Dat had ik in Enkhuizen en ook hier. Ik vind het leuk dat Hoorn nu een stadsstrand heeft."

Gettowijk

"Vroeger stond de Kersenboogerd bekend al een ‘gettowijk’ en dat is het nog steeds wel eens. Maar ik heb daar persoonlijk geen last van. Over het algemeen vind ik het hier gezellig. Het is ook wel een beetje waar je op bent gefocust. Ik probeer altijd in eerste instantie het leuke of het goede in mensen te zien, wie het ook is."

Polarisatie

"Ik vind de polarisatie van tegenwoordig een groot probleem. Eerst had je tijdens corona de ‘wappies’ tegenover de ‘schapen’, die zich wel lieten vaccineren. Dat heb je nu ook bijvoorbeeld met het klimaat: de ontkenners tegenover de activisten. Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo erg was als nu."

"Ik vind dat polariseren erg vervelend, omdat je in een hokje wordt gezet. Dat heb ik zelf ervaren toen ik mij niet wilde laten vaccineren tegen corona. Anderen gaven mij het gevoel dat het mijn schuld was dat we allemaal opnieuw in lockdown moesten. Ik had gelukkig best veel vrienden die zichzelf ook niet vaccineerden of het begrepen. Ik had op mijn beurt begrip voor mensen die het wel deden."

"Maar het lijkt wel of je steeds meer ergens óf voor óf tegen moet zijn. Ik houd daar zelf helemaal niet van. Ik besloot op mijn elfde dat ik geen vlees meer wilde eten. Ik was de enige in huis, maar dit werd helemaal geaccepteerd. Ik zou graag willen dat het met alles zo is. Dat als je ergens anders over denkt, dat het dan gewoon oké is. Dat je daarover kunt praten en niet meteen in een hokje wordt gestopt. Door die sfeer praat je misschien minder snel over dingen of durf minder snel je mening te geven. Ik heb daar zelf geen last van, maar heb de indruk dat het wel gebeurt."

Geluk

"Ik ben gelukkig. De basis van mijn geluk is dat ik een hele leuke familie heb. Ik heb zelf geen kinderen, maar mijn drie neefjes beschouw ik als mijn eigen kinderen. Ik breng ook veel tijd met ze door. Financieel kan ik doen wat ik wil en mijn gezondheid is over het algemeen goed. Ik heb veel vrienden en er is mooie natuur om me heen. Ik woon alleen, maar ik kan mezelf goed vermaken. Zo schrijf ik bijvoorbeeld graag. En op mijn werk word ik ook altijd heel blij van mijn leerlingen."