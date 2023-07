Mike, Dave en Bas zijn dakloos en bivakkeren noodgedwongen in tentjes in Anna Paulowna

De redenen dat ze dakloos zijn, zijn verschillend. De 38-jarige Bas zat in een huurhuis en is naar eigen zeggen bedreigd door enkele mannen om wiet in zijn woning te kweken. Hier is de woningbouwvereniging achter gekomen en heeft hem, als huurder, op straat gezet. Bas is wel de enige van de drie die nog werk heeft.

Dave van 28 is door privéproblemen met zijn toenmalige vriendin ook op straat komen te staan. De 27-jarige Mike heeft vroeger veel uitgehaald en heeft hiervoor zijn straf uitgezeten. Als laatste had hij een huurwoning in Hollands Kroon, maar werd hier uitgezet omdat hij geluidsoverlast zou hebben veroorzaakt.

"Ik heb nog met de buren gepraat, maar niets hielp. Het lijkt wel of ze mij om mijn verleden telkens moeten hebben. Ik probeer momenteel mijn leven weer op de rails te krijgen en daar ga ik voor. Gelukkig zitten wij hier goed in het stukje bos en heeft niemand last van ons. Zelfs de gemeente weet dat wij hier geen overlast veroorzaken en komt zelfs af en toe wat flessen water brengen", aldus Mike.

Gedoogd

Andere instanties weten ook van de 'minicamping', maar zolang zij geen overlast veroorzaken wordt het gedoogd. Omdat er ook enkele honden lopen is de dierenpolitie langs geweest, maar zij konden niets verkeerds aan de dieren constateren.

Het zal over een tijdje rustiger worden, want Mike kan straks een woning krijgen en ook Dave heeft goede vooruitzichten op een woning. Blijft alleen Bas nog over en die weet het nog niet.