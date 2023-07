Oekraïners moeten in Bennebroek wéér wijken voor woningbouw

De 140 Oekraïners die op Park Vogelenzang in Bennebroek wonen, verhuizen naar het centrum van het dorp. De oorlogsvluchtelingen worden ondergebracht in dertig voormalige zusterflats naast de Franciscuskerk.

Er was al langer sprake van de verhuizing van de Oekraïners, maar daarvoor moest eerst een overeenkomst worden gesloten met de eigenaar van hun nieuwe onderkomen aan de Kerklaan. "Een mijplaal", noemt burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal, waar Bennebroek deel van uitmaakt, de handtekening die hij vanochtend zette onder een huurovereenkomst met eigenaar Pré Wonen.

Het contract tussen de gemeente Bloemendaal en de wooncorporatie geldt voor tien jaar. De verhuizing is noodzakelijk omdat op Park Vogelenzang 250 huizen worden gebouwd.

Zorgvuldig

De Dorpsraad Bennebroek kan zich goed vinden in de nieuwe locatie. "We zijn er blij mee", zegt bestuurslid Theo van Dijk. "De gemeente heeft zorgvuldig gekeken naar wat de beste oplossing is."

Derde verhuizing

Het is al de derde verhuizing van de Oekraïense gezinnen. Ook Langoed Denneheuvel, waar ze na hun vlucht werden opgevangen, moesten ze verlaten vanwege woningbouw. Aan het eind van dit jaar moeten de vluchtelingen uit Park Vogelenzang zijn vertrokken. De gemeente Bloemendaal begint binnenkort met het in gereeedheid brengen van de voormalige zusterflats aan de Kerklaan.