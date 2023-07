Kraanwater drie weken na storm Poly (bijna) overal in Zwanenburg weer drinkbaar

Bijna iedereen in Zwanenburg kan weer kraanwater drinken zonder het eerst drie minuten door te koken. Drinkwaterbedrijf PWN hoopt eind deze week ook voor de laatste vier huishoudens het kookadvies te schrappen, zegt een woordvoerder tegen NH.

Het kookadvies werd ingesteld nadat storm Poly een boom had geveld. De wortels van die boom hadden een waterleiding meegetrokken, die daardoor forse schade had opgelopen. Hoewel de leiding snel gerepareerd was, trad er al snel een ander probleem op: het water bleek vervuild. Doorgaans wordt dat opgelost door de waterleidingen door te spoelen, maar vanwege de locatie van de leiding bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Als gevolg daarvan gaf PWN in totaal 52 huishoudens aan de Amestelle en de Seevank het dringende advies om water voor consumptie eerst drie minuten door te koken. Zo zouden onder meer de e.coli (poepbacterie) en enterokokken geen kans krijgen. Hoewel die bacteriën voor gezonde mensen weinig kwaad kunnen, kunnen ze wél gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand.