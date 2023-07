De Bully Buddy Week maakt Hilversumse kinderen weerbaarder, 1 op de 10 wordt gepest

Kinderen die last hebben van pesten worden deze week geholpen om weerbaarder te worden tijdens de Bully Buddy Week in Hilversum. Met 1 op de 10 kinderen die in Nederland wordt gepest, is pesten een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat deze kinderen sterker in hun schoenen staan, vindt Michanou Selberie, pestexpert en initiatiefnemer van het zomerkamp dat jeugdhulppraktijk Kofnia organiseert.

Volgens cijfers van Stop Pesten Nu wordt 1 op de 10 kinderen in Nederland gepest. In de leeftijdscategorie 9 tot 13 jaar is dat meer dan de helft, zo'n 6 op de 10 kinderen. Dat bleek eerder uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal in samenwerking met onderzoeksbureau No Ties.

Daarnaast beginnen de kinderen de dag met 'helpende gedachtekaartjes'. "Daarbij gaat het erom dat je elke dag een positieve gedachte aanbrengt. Bijvoorbeeld: ik voel mij sterk. Of: ik geef mijn grenzen aan. Hierbij stilstaan kan heel goed werken." Tussendoor is er ook tijd voor leuke dingen. "We gaan naar het bos en mogen spelen in deze leuke speeltuin" vertelt de 8-jarige Zenyab, die de coachingssessies volgt.

De Bully Buddy Week is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. "De kinderen die hier komen hebben een pestverleden, of zijn angstiger dan andere kinderen. Daarom zijn wij hier de hele week bezig om de kinderen weerbaarder en sterker te maken." Dit wordt gedaan door middel van een 'Sta Sterk-training'. Daarbij leren de kinderen om met beide benen op de grond te staan, kin omhoog te doen en niet te lachen, volgens Selberie.

Duwen en schoppen

Zenyab vindt dat niemand gepest moet worden. "Heel veel jongens duwen mij op de grond en alles. En dat vind ik niet zo leuk." Ook Shaylee heeft last van pesterijen. "Als ik bijvoorbeeld aan de beurt ben en bij het klimrek hang, dan gaat een jongen uit mijn klas mij schoppen. Ik vraag dan: kan je teruggaan? Want ik was aan de beurt. En dan gaat hij mij vijf keer heel hard schoppen in mijn zij. Toen sprong ik er maar van af en ging ergens op een muurtje zitten op school." En daarom leren beiden nu om beter voor zichzelf op te komen, want pesten "doet wel pijn", vertelt Shaylee. "Het voelt gewoon niet fijn en het maakt me boos." Ook geven kinderen aan dat zij zich niet altijd gehoord voelen door hun juffen of meesters.

In augustus vindt nog een Bully Buddy Week plaats. "Alle kinderen kunnen zich aanmedlen. Als je je bijvoorbeeld onzeker voelt of angstig, maar ook als je een pestverleden hebt", aldus Selberie, die ouders adviseert hun kinderen langs te brengen. "Het is heel fijn om mensen eerst te zien worstelen en daarna te zien opbloeien. Dat is mooi."