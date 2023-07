Moestuinbezitters delen overgebleven groente uit: "Fantastisch om te doen"

Het mandje van Bregje is haast een fenomeen in Bennebroek. Wekelijks kunnen buurtbewoners uit de rieten mand gratis en kersvers groente pakken. Bregje kweekt zelf zoveel voedsel in haar moestuin dat ze genoeg overhoudt om te delen. "Ik geef het weg, dat is fantastisch om te doen."

"We verbouwen een heleboel", vult Tania aan. "We hebben tomaten, paprika, pepers, aardbeien, courgettes, komkommers, boontjes en we hebben een kasje... de lijst is ontzettend lang."

Al dat voedsel is genoeg om zelf van te kunnen eten. Maar er blijft ook voldoende over om te delen. "We geven het aan vrienden of mensen die langskomen. Hier op de vereniging is het gebruikelijk om overgebleven eten op de heg te leggen, zodat de 'buvies' (buren, red.) het kunnen meenemen", legt Wouter uit.

Stekjes

Niet alleen groente en fruit worden op de vereniging met elkaar gedeeld, ook in stekjes vindt volgens Tania een weelderige ruilhandel plaats. "Het is vooral zo leuk omdat mensen er zo blij mee zijn", lacht Tania. "We krijgen heel vaak een foto van vrienden als ons eten op hun bord ligt. Dat is zo leuk."

Het leeft in de buurt

Terug in Bennebroek komt de eerste buurvrouw een kijkje nemen bij het verse groentemandje van Bregje. "Het mandje leeft best wel", zegt Elly. "Ik ga 's morgens vaak tennissen en kom hier op de heenweg langs. Op de terugweg is de mand vaak al leeg, dat is voor mij jammer."

Vandaag heeft Elly meer geluk. "Ik was juist op zoek naar gele courgettes voor een heerlijk gerecht. Deze neem ik dus mee." lachend: "Het is toch fantastisch dat mensen dit doen en het is nog ontzettend lekker ook."