Door hond gebeten zeehond staat niet op zichzelf: 'Het is een groot probleem'

Dat in april op Texel een zeehond, vermoedelijk dodelijk, verwond is door loslopende honden, zoals het Noordhollands Dagblad vanochtend meldde, is niet een incident. "Het gebeurt overal waar honden los mogen lopen", laat Ecomare desgevraagd weten. Hoe vaak is volgens de zeehondenopvang moeilijk te zeggen. "Maar het gebeurt regelmatig."

De opvang noemt het een groot probleem en wijst maar weer eens op het advies om honden aangelijnd uit te laten. Of dat in ieder geval te doen in gebieden waar zeehonden zijn.

De eigenaar van de twee honden die in april een zeehond hebben aangevallen, is recent gehoord door de politie, schrijft de krant. Nadat de honden het dier hadden gebeten, was die het water in gevlucht. De kans dat hij de verwondingen heeft overleefd, wordt klein geacht.

Inbeslagname

Dat nu de eigenaar is gehoord, is vooral zodat de politie een dossier over de honden kan opstellen. Wanneer er dan nog een keer iets gebeurt, kunnen er maatregelen worden genomen. Te denken valt aan inbeslagname. Tegelijkertijd is nu alvast een advies aan de gemeente gestuurd; die kan besluiten om de honden verplicht te laten aanlijnen of muilkorven.

Ecomare zegt regelmatig meldingen te krijgen van zeehonden die vermoedelijk zijn gebeten door honden, maar denkt dat dat het topje van de ijsberg is. "Vaak zijn we er niet bij."