Kopzorgen om Hoofddorpse schapen die vastzitten in hek: "Ik sprong zelf de sloot in"

Als Hoofddorpers die regelmatig langs de schapenweide aan de IJweg lopen of fietsen hard geblaat horen, weten ze alweer hoe laat het is: een van de schapen zit met zijn kop in de afrastering vast. Na meerdere reddingspogingen maakt de buurt zich zorgen om het welzijn van de wollige dieren.

De tocht loopt niet altijd even goed af voor Agnes. "Ik zit onder de brandnetelvlekken en laatst heb ik het een keer zonder schoenen gedaan en raakte toen behoorlijk gewond." Daarnaast zit ze na een duik in de sloot natuurlijk onder de stinkende drab. Die ongemakken wuift ze weg. "Het is zomer, dus ik ben zo weer opgedroogd."

Volgens Gijs zitten de dieren soms urenlang vast. "Ik heb zelf schapen gehad, dus ik snap dat niet. De boer hoort meerdere keren per dag te gaan kijken." Hondenbezitster Maria Jongkind beaamt dat. Afgelopen voorjaar zag ik er rond 8.30 uur eentje met de kop door het gaas heen vastzitten. Toen ik om 14.30 uur terugkwam, zat het dier nog steeds vast." Het lukt Maria niet altijd om de dieren te bereiken. "Ik heb twee nieuwe knieën", verklaart ze. Met pijn in het hart laat ze het dier dan in zijn benarde positie achter.

Agnes is niet de enige die weleens schapen uit het hekwerk heeft bevrijd. Gijs van Wijk laat zijn hond graag uit in het gebied en schoot ook al een paar keer te hulp. Hij kiest tot nu toe steeds voor een makkelijkere route, via naastgelegen weilanden.

De bezorgde voorbijgangers willen zeker niet met een beschuldigende vinger richting de boer wijzen. "Een boer doet het op zijn manier goed. Ik probeer het alleen op te lossen en die boer te zoeken. Misschien heeft hij helemaal niet door dat zijn schaap daar vastzit. Dat kan heel goed", zegt Agnes. Zij en Gijs hebben al een paar keer geprobeerd om met hem in contact te komen, maar dat is hen naar eigen zeggen nog niet gelukt.

Verslaggever Celine Sulsters besluit langs te gaan bij het huis en de schuren achter de wei om uit te vinden van wie de schapen nou zijn. Ze treft er schapenboeren Anja Baars en Jacob Hopman. De noodkreet die Agnes op Facebook plaatste heeft hen via via bereikt. "Ik vind het jammer dat mensen maar zitten te beppen op social media in plaats van dat ze gewoon even bij ons langskomen", zegt Anja.

Jacob is het daar mee eens. Hij zit al zijn hele leven in de schapen en zorgt naar eigen zeggen heel goed voor zijn dieren. De boer komt net terug van zijn land. Achterop de trekker liggen grote waterflessen. "Meerdere malen per dag rijd ik met mijn trekker naar ze toe om ze te tellen en water te brengen", licht de boer toe. Tijdens zo'n ronde checkt hij ook meteen of alles in orde is en er dus bijvoorbeeld geen schapen in de hekken vastzitten.

Droogte

Het klopt volgens Jacob dan ook niet dat de dieren te lang in de hekken vast blijven zitten. "Op een gegeven moment gaan ze liggen en dan haal ik ze los als ik weer langskom." Een ander hek is volgens hem dan ook niet nodig. "Dit hek zorgt voor veel stabiliteit. Voorheen stond er geen hek en zijn er een paar schapen verdronken. Dát is juist zielig."

Dat de schapen hun hoofd zo vaak door de afrastering steken, komt volgens hem door de droogte van de afgelopen tijd. "Daardoor is er minder lekker gras en gaan ze het dus sneller elders zoeken." Jacob en Anja hebben de schapen eerder deze week weer naar een nieuw stuk weiland overgebracht.