Frank (28) gaat voor goud op World Dwarf Games, maar wordt liever geen 'dwerg' genoemd

Frank Kerver (28) uit Hoofddorp reist vandaag naar Keulen om daar vanaf morgen mee te doen aan The World Dwarf Games. Van 28 juli tot en met 5 augustus strijden in de Duitse stad rond de duizend kleine mensen op 14 sportdisciplines om de medailles.

De komende dagen rennen over de sportvelden van Keulen duizend kleine mensen in allerlei kleuren shirtjes: roze voor Canada, geel voor Australië en natuurlijk knaloranje voor Nederland. "Het is een heel spektakel", vertelt deelnemer Frank, die 1,31 meter lang is.

Eens in de vier jaar komen deelnemers uit meer dan vijftig landen naar dit sportevenement. Allen hebben een groeistoornis waardoor ze kleiner zijn dan anderhalve meter. Dit jaar doen er veertig Nederlanders mee, onder wie Frank die de groeistoornis achodroplasie heeft. Zijn armen en benen zijn korter door gebrek aan kraakbeen.

Omgekeerde wereld

Het evenement is, volgens hem, de omgekeerde wereld: "Omdat ik klein ben, val ik altijd buiten de groep", vertelt hij. "Maar tijdens zo'n evenement val je juist buiten de groep als je een normale lengte hebt."

Zes jaar geleden deed hij al mee aan de spelen in Canada. "Mijn ouders werden nagekeken omdat ze lang zijn, in plaats van wij omdat we klein zijn", vertelt hij. "Het opent de ogen voor andere mensen."