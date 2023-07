Meer veiligheid op Hilversumse fietspaden: 'Dirigeer snorscooter de rijbaan op'

Dirigeer de snorscooter naar de rijbaan en stel op fietspaden een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur in. Deze maatregelen vergroten de veiligheid op de veelal smalle paden in Hilversum, vindt de lokale PvdA. Op verzoek van de Hilversumse raad gaat de gemeente nu onderzoeken welke fietspaden er inderdaad snorfietsvrij te maken zijn. "Die dingen horen eigenlijk niet thuis op het fietspad", meldt PvdA-raadslid Joop Lahaise.

Dan zijn ze ook nog eens tweemaal zo zwaar en breed als een fiets. Juist daarom is het beter om fietspaden snorfietsvrij te maken. Hilversum hoeft het spreekwoordelijke wiel hiervoor niet uit te vinden, want in Amsterdam en Utrecht gebeurt dit al, meldt de initiatiefnemer. Overigens moet de snorscooter niet op doorgaande 50 kilometer-routes en de buitenwegen gaan rijden.

Deze snorscooters, waarvoor sinds 1 januari eveneens een helmplicht geldt, rijden nu op het fietspad. Zij halen, mits niet opgevoerd, met gemak een snelheid van 25 kilometer per uur. Dat is twee keer zo hard als een gemiddelde fietser rijdt. Volgens Lahaise rijdt die met een snelheid van 12 kilometer per uur.

"Grote snelheidsverschillen zorgen steeds vaker voor onveilige situaties op fietspaden en drukke fietsroutes. Het college is al van plan om op meer plekken 30 kilometer als maximumsnelheid in te voeren, dan kunnen scooters prima naar de rijbaan", aldus de sociaaldemocraat.

Bromfietsen met een geel kentekenplaat en een helmplicht mogen al een tijdje niet meer binnen de gemeentegrenzen op het fietspad rijden. Is dat ook niet mogelijk voor de scooters met een blauw kenteken? Dat is de vraag waar nu een antwoord op moet komen, aangezien de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht heeft gegeven dit nader te bestuderen.

"Ik fiets in Hilversum. Loop, rijd auto en motor in Hilversum. Ik zit ook nog weleens in een bus of trein. Ik vlieg alleen niet, maar wat mij opvalt, is dat fietsen een hachelijke onderneming is. Smalle paden, die niet zijn gebouwd op inhalen", stelt het PvdA-raadslid. Om meer veiligheid te krijgen op de fietspaden heeft hij vorige week een voorstel ingediend tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces. De motie is unaniem (36-0) aangenomen.

"Ze gaan met een rotgang die smalle fietstunnel in. Dat is al een plek waar de fietsers de ruimte delen met de voetgangers"

Zeker in het centrum vindt Lahaise de fietspaden veel te smal. Hij noemt de Havenstraat, het Melkpad en de Noorderweg. Wat hem betreft, is de fietstunnel onder het station straks ook scootervrij. "Die smalle tunnel is levensgevaarlijk. Ze gaan daar met een rotgang naar binnen en dat is dan al een plek waar de fietsers de ruimte delen met de voetgangers. Ik zie de noodzaak niet. Het moet weinig inspanning zijn om een ommetje te maken via de kleine spoorbomen of de Beatrixtunnel. Dat is handhaafbaar", zijn de woorden van Lahaise.

Controleren op het fietspad?

Wat minder te handhaven lijkt, is het idee om op de fietspaden nog maar maximaal 20 kilometer per uur te mogen rijden. Fietsen, in welke vorm dan ook, hebben immers geen kenteken. Dus hoe is dat te controleren? "Dat is inderdaad lastig, maar als de passerende

politiemotor even hard gaat als de fatbike op het fietspad en de snelheidsmeter tikt de 45

kilometer aan, dan moet je er toch op kunnen rekenen dat zo’n e-biker staande wordt gehouden", meent de sociaaldemocraat.

Sowieso moet de rol van de auto anders worden. Zo heeft de politiek stappen (lopen) en trappen (fietsen) verkozen boven het gemotoriseerd verkeer in de nieuwe verkeersplannen. Dat betekent bijvoorbeeld een betere inrichting van de fietsstraten, zodat duidelijk is dat de auto echt te gast is op deze plekken, zoals op de Hoge Naarderweg, waar geregeld nog te hard wordt gereden.

Nieuwe realiteit

"Je moet de motie ook zien als aanzet om na te denken over nieuwe realiteit", stelt Lahaise. "Het is nu niet alleen voetgangers, fietsers en snel verkeer, maar daar zit nu ook wat tussenin met die e-bikes, fatbikes en noem maar op. Als overheid moet je daar over nadenken. Misschien moeten we toch naar ander systeem: meer wegen die bestemd zijn voor fietsen en alles daar tussenin", filosofeert de PvdA'er.