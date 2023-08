Zanger Tom Haver zingt nieuwe zomersingle op geboortegrond in Callantsoog

Hij woont er niet meer, maar zanger Tom Haver beschouwt zijn geboortedorp Callantsoog nog altijd als zijn thuis. In het NH-programma Ziel van de Regio laat hij in dit kustdorp zijn nieuwe zomersingle 'Volgende versnelling' horen. "Callantsoogers zijn heel gastvrij, maar wel een tikkeltje eigenwijs. Ik kan me er heel erg mee identificeren."

Al lopend door de winkelstraat in Callantsoog komen er allerlei herinneringen boven bij de 47-jarige zanger Tom Haver. "Ik heb in elk café en elke strandtent wel eens gezongen of ben er binnen geweest. Hoewel ik hier niet meer woon, is dit zomers nog wel mijn place to be." Zo is hij in de zomer nog regelmatig te vinden bij de reddingsbrigade in Callantsoog.

In het dorp is zijn liefde voor zingen ook ontstaan. "Het begon op de lagere school. We kregen een keer per week muziekles en dat was de enige les waar ik aan het opletten was. Ook mocht ik zingen in de eindmusical, waarin ik de troubadour speelde."

Après-ski

Haver heeft van het zingen zijn werk kunnen maken. Hij heeft meer dan 200 boekingen per jaar en treedt in de winter in de après-skigebieden in Oostenrijk op. "Overdag geef ik skiles, in de avond geef ik een optreden en in de weekenden ben ik weer in Nederland."