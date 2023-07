Het grootste roofdier van Nederland vind je op het Noord-Hollandse strand

Terwijl er veel commotie is over een ​​paar wolven in het oosten van het land, leeft het veruit grootste roofdier van Nederland met duizenden tegelijk in het westen van het land. De grijze zeehond kan drie meter lang en ruim driehonderd kilo zwaar worden. Daar steekt de krappe vijftig kilo van de wolf wel schril bij af. We vonden er een op het strand van Camperduin. Er leven ruim 6000 grijze zeehonden in de Hollandse wateren die soms wel 100 kilometer op een dag zwemmen als ze jagen.

Op het Groene Strand bij Camperduin ligt een aangespoelde grijze zeehond. Dood. Annika Langeveld is voor Landschap Noord-Holland coördinator van het Groene Strand. "Het is natuurlijk zonde voor het dier zelf, maar voor de natuur is dit een schat. Vogels, vossen en insecten eten er van. Zand blijft er omheen liggen waar weer planten op gaan groeien en zo kan een dood dier het begin zijn van een nieuw duin." Tekst gaat verder na de foto.

Het Groene Strand waar natuur op de eerste plaats komt. - NH Nieuws/Stephan Roest

Het Groene Strand is een plek waar mensen welkom zijn, maar waar de natuur ook een plaats heeft. Annika: "Hier zijn geen strandtenten of frietkramen. Het zeewier dat aanspoelt, mag blijven liggen, zodat het als voedsel dient voor insecten en planten. De menselijke troep ruimen we wel op natuurlijk!" Vrijwilliger Cor Wabeke vult al wandelend een vuilniszak met plastic troep die op het strand ligt. "Die kleine plastic draadjes komen van visnetten, pluis heet dat. Vogels pikken het op en na verloop van tijd zit hun maag vol met onverteerbaar plastic en sterven ze van de honger." Weg er mee dus. De tekst gaat verder na de foto.

Eieren van roggen en haaien spoelen aan op het strand - NH Nieuws/Stephan Roest