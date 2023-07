Deelnemers Strandzesdaagse worden vandaag wakker in IJmuiden

Honderden wandelaars die deelnemen aan de 64ste editie van de Strandzesdaagse worden vanmorgen wakker in IJmuiden. De wandeltocht startte afgelopen maandag in Hoek van Holland en eindigt komende zaterdag 180 kilometer verderop in Den Helder. "Ze zeggen: 'Als je IJmuiden wandelend haalt, dan haal je Den Helder ook'", aldus Woody van Loo, die al sinds 2014 de organisatie van de Strandzesdaagse aanvoert.

Bijna alle wandelaars die we spreken zijn ervan overtuigd dat ze Den Helder gaan halen. Ook is iedereen eensgezind positief over het weer. "Ideaal wandel weer", zegt er één. "Ik heb de zesdaagse ook gelopen met een hittegolf, dat was echt niet leuk." Alle bagage wordt iedere dag met een vrachtwagen van de ene pleisterplaats naar de andere gebracht en de organisatie zorgt 's avonds voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Morgen steken de wandelaars met een boot het Noordzeekanaal over en wandelen ze aan de andere kant weer vrolijk verder. Opweg naar de volgende stop: Egmond aan Zee. Zaterdag komt de karavaan aan in Den Helder en zaterdagavond slaapt iedereen weer in hun eigen bed.