Bekende Chinees in Alkmaar ter ziele: "Echt zonde"

Het was een begrip in Alkmaar Overdie en ver daarbuiten: Chinees restaurant Hong Kong in de Hadewijchstraat. Maar wie daar nu langsfietst voor een maandmenu of gewoon voor een loempia, staat voor een dichte deur. Hong Kong is leeggehaald. "Onze heerlijke oude vertrouwde Chinees is er niet meer."

Wie in de buurt woont zal het niet gemist hebben: ineens werd het leeg achter de ramen. En wie het vertrouwde nummer van de afhaalchinees belt hoort een akelig tuut-tuut-tuut. "Ja, het staat al even leeg hoor", bevestigt een buurtbewoner aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Het wordt ook echt een rommeltje." De in Bergen opgegroeide journalist Mark van Wonderen legt al jaren de verdwijnende cultuur van het 'Chin. Ind. Spec. Rest.' vast. Dat doet hij op Twitter, via zijn website en in zijn boek dat inmiddels uitverkocht is. Hij hoort er van op als hoort dat ook Hong Kong ter ziele is: "Echt zonde. Ik kwam daar vaak, uit een soort traditie. We gingen daar wel eten voor we naar een wedstrijd van AZ gingen. Dan deden ze speciaal voor ons het restaurantgedeelte open." Afhaal blijft Want dat restaurantgedeelte, dat was al even dicht, wist ook Van Wonderen. "Dat is vaak hoe het gaat. Het restaurant doen ze dan al dicht, de afhaal blijft nog even." Geen warmhoudplaatjes met waxinelichtjes meer, nog wel de bekende witte plastic bakjes.

Erfgoed De Chinees-Indische restaurantcultuur is drie jaar geleden toegevoegd aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. Volgens het kenniscentrum is in Chinees-Indische restaurants sprake van een unieke samenkomst van culturen.

Het kondigt niet zelden het einde aan. "Het gebeurt heel vaak. Hoeveel Chinese restaurants zijn er in Alkmaar nog over?" We komen met moeite tot een handvol als we samen tellen. "Het past in de trend. Dit gaat al een jaar of tien zo." De keuken van de 'Hollandse Chinees', met klassiekers als haaienvinnensoep, foe yong hai, tjap tjoy en natuurlijk kroepoek; die keuken staat onder druk. De gerechten zijn minder populair dan vroeger, dat begrijpt Mark van Wonderen ook wel.

"Het was heel lang zo'n beetje het enige dat er was. Als ik met mijn ouders uit eten ging, dan gingen we in Bergen naar De Oude Prins. Of naar de Chinees in Warmenhuizen." Inmiddels is er domweg meer keuze. Maar de belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van deze restaurants is volgens Van Wonderen pensionering. "Deze restaurants zijn vaak in de jaren 70 ontstaan. Die generatie gaat nu met pensioen. En er zijn vaak geen opvolgers."

"Het is een gesloten cultuur. Gezichtsverlies, dat wil je voorkomen. Dus dan lijkt het alsof ze met de noorderzon vertrekken" Mark van Wonderen - auteur 'Chin. Ind. Spec. Rest.'

Want het is hard werken. Werkweken van 80 uur zijn geen uitzondering. En daar zien jongeren geen heil meer in, die investeren liever in een sushi-restaurant of in een ander carrièrepad. Soms spelen er ook financiële problemen, weet Van Wonderen. "Dan zie je vaak dat ze zomaar weg zijn. Het is een gesloten cultuur. Gezichtsverlies, dat wil je voorkomen. Dus dan lijkt het voor ons alsof ze met de noorderzon vertrekken." En zo lijkt het ook bij Hong Kong te zijn gegaan. "Het was ineens stil", zegt een buurtbewoner schouderophalend. Achter hem het verlaten pand, met nog wat dozen op de stoep. Het is duidelijk voorbij, erkent ook de buurtbewoner. "Maar ik zal het zelf niet heel erg missen hoor."

