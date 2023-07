Suns bouwt aan nieuw team en strikt veelzijdige Malcolm Kreps

Kreps is de derde speler van de Luxemburgse nationale ploeg die het shirt van de Suns zal gaan dragen. In het verleden gingen Alex Laurent en Ben Kovac hem voor. "Ik heb van Alex en Ben goede dingen gehoord over Den Helder Suns. Het gesprek met coach Daniel Nelson bevestigde mijn gevoel. Ik kijk heel erg uit naar de kans die mij geboden wordt", aldus Kreps op de website van zijn nieuwe club.

Residence Walferdange

De zoon van een Portugese moeder en Amerikaanse vader, een voormalig profspeler die tot op heden zijn clubcoach was bij Residence Walferdange in de Luxemburgse Eredivisie, was afgelopen seizoen in 30 duels goed voor 12.9 punten, 6.7 rebounds, 2.1 assists tegen goede percentages.

Kreps is voor coach Nelson van de Suns alweer de vijfde versterking voor het nieuwe seizoen. Eerder werden al Tom Koopman, Matthijs Verhallen, Boyd van der Vuurst en Steven Post vastgelegd. Desondanks is de selectie nog niet op orde. Tot op heden bestaat de selectie uit acht spelers.