Gebouw bibliotheek Hilversum nog niet verkocht, biedingen te laag en plannen niet geschikt

Villa Erica, het pand van de bibliotheek in Hilversum aan de 's Gravelandseweg, is nog steeds niet verkocht. De biedingen zijn te laag en potentiele kopers voldoen niet aan de eisen van de verkoper. Het bestuur van de bibliotheek heeft nog geen beslissing kunnen nemen aan wie het pand gegund kan worden. Het grote bord in de tuin kan dus nog even blijven staan.

Op 16 juni van dit jaar zijn de biedingen op het het pand van de bibliotheek in Hilversum intern bekend geworden. Vanaf dat moment kon het bestuur van de bibliotheek zien wie er geboden heeft, hoe hoog de biedingen zijn en wat potentiele kopers met het pand van plan zijn.

In het biedingsproces zijn namelijk eisen opgenomen. Een belangrijke voorwaarde voor gunning aan de koper is dat het pand een maatschappelijke bestemming krijgt in de toekomst. En het geboden bedrag moet natuurlijk ook acceptabel zijn.

Lage biedingen en strenge eisen

Eigenlijk zou op 30 juni de knoop worden doorgehakt. Dan zou bekent worden wie de nieuwe eigenaar zou worden. Dat is nu niet gelukt. 'Na uitvoerig beraad heeft het bestuur van de Bibliotheek besloten om niet tot gunning over te gaan met betrekking tot de verkoop van Villa Erica. Dit is gelegen in het feit dat de biedingen niet beantwoorden aan de verwachtingen ten aanzien van de verkoopopbrengst en de voorwaarden', Zo luidt de officiele lezing van het bureau dat de verkoop begeleid.

Na de zomervakantie zal de Bibliotheek besluiten op welke manier zij het proces wenst voort te zetten. Het is nog niet bekend of er een nieuwe veiling komt om een geschikte koper te vinden of dat het bibliotheekbestuur in onderhandeling gaat met partijen die al geboden hebben.

Historie

Villa Erica begon in 1844 als kostschool voor jongens, maar sloot twintig jaar later alweer de deuren om als woonhuis voor een rijke familie verder te gaan. In 1897 werd het een chique hotel: het Oranjehotel, met salons voor bijeenkomsten, maar vijftien jaar later in 1912 bleek het concept niet aan te slaan en ging het hotel dicht.

In 1932 kocht het bestuur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek het pand voor 32.000 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag, maar nu een schijntje.