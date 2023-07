Eindelijk weer auto's over Velsertraverse: zo ziet het herstelde viaduct eruit

Wegwerkers hebben in opdracht van Rijkswaterstaat de afgelopen nacht hard gewerkt om de traverse weer klaar te maken voor gebruik. De bebording is weggehaald en de stoplichten zijn bijgeregeld.

Stoep en fietspad deden tijdens het werk aan de weg dienst als werkdepot. Komende weken verdwijnen ook daar de sporen van het werk zodat over een paar weken het fietspad daar weer bruikbaar is.

Chaotische start

Het werk begon in de week van 22 mei en heeft precies tien weken geduurd. Het was nodig om scheuren in de betonnen draagconstructie van het viaduct te herstellen. De eerste dagen na de sluiting van de traverse verliep de ochtendspits wat chaotisch. Maar nadat de omleidingsroutes waren aangepast leek iedereen zich enigszins op de nieuwe situatie in te stellen en bleven echte problemen uit.