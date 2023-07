Van cel tot cinema en van drijfriem tot drank; veel oude panden krijgen nieuw jasje

De historische koepelgevangenis is verbouwd tot bioscoop en onderwijsinstelling en in het industriële slachthuis zitten nu muziekstudio's. In Haarlem krijgen tal van oude gebouwen nieuwe functies, zo ook de oude drijfriemenfabriek aan het Spaarne waar ze mooie plannen hebben voor een permanent stadsstrand.

Eindelijk is het dan zo ver: de drie eigenaren van stadsstrand De Oerkap hebben recentelijk hun handtekening gezet onder de koop van een oude drijfriemenfabriek. Hun stadsstrand is tegen de oude fabriek aan gebouwd en is door de jaren heen uitgegroeid tot een unieke plek aan het Spaarne. Strandtent in de stad Een van de eigenaren is Inger Stam. Hij is ontzettend blij met de aankoop van het pand. "Zo'n dertien jaar gelden zijn we dit stadsstrand gestart. Toen steeds voor een periode van een jaar op een soort antikraak basis. Het was helemaal niet het idee om zo lang ermee door te gaan, maar het ging goed en was superleuk om te doen."

In Haarlem hebben de laatste decennia tal van oude panden nieuwe functies gekregen. Zo zijn er op en rond het oude slachthuisterrein huizen en muziekstudio's gebouwd. Prijkt op het dak van parkeergarage de Kamp restaurant DeDAKKAS en in de koepelgevangenis kan je sinds 2022 naar de bioscoop. De gemeente denkt actief mee met dergelijke projecten.

Het stadsstrand mocht steeds weer een jaartje langer blijven van de gemeente en ook de bezoekers vonden hun weg naar de plek. Toen een paar jaar geleden de oude drijfriemenfabriek door de gemeente te koop werd aangeboden, wilde Inger graag het pand kopen als vaste plek voor hun horecagelegenheid. Lang proces Het aankopen ging op zijn zachtst gezegd niet zonder slag of stoot. Het was volgens Robin Ruben, een van de andere eigenaren, een 'proces van jaren' om de fabriek te kopen. Dat komt enerzijds door de gemeente en bureaucratie die daar bij komt kijken. "Maar we hebben gemarkt dat de gemeente ook probeert mee te denken", vertelt Robin. "We hebben ervaren dat je elkaar nodig hebt in zo'n project. Maar een klein beetje sneller was fijn geweest." Tekst gaat door onder de foto.

