Bloomingdale in 2024 terug op het strand

De vermaarde strandtent Bloomingdale keert volgend jaar terug in Bloemendaal aan Zee. Dat kondigt het paviljoen aan op een spandoek op de plek waar Bloomingdale tot mei van dit jaar stond. Een felle brand legde de strandtent toen in de as.

'Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a mystery.' Met die woorden op een billboard kondigt de beachclub aan dít zomerseizoen over te slaan, maar in 2024 terug te keren.

Ook op Facebook maakt Bloomingdale daar gewag van. De strandtent vloog in het derde weekeinde van mei in brand. Politieonderzoek heeft tot niets geleid. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend.