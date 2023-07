Snoei zoekt meer kwaliteit onder de lat; 'stagiair' Kuiper is misschien het antwoord

De selectie van Telstar voor het aankomende seizoen begint steeds meer vorm te krijgen. Binnen de selectie is er echter nog wel plek voor een extra doelman. Naast Ronald Koeman jr. en Joey Houweling is het geen geheim dat trainer Mike Snoei nog een derde keeper aan de groep wil toevoegen.

Daarom traint sinds kort de 19-jarige Pascal Kuiper mee bij Telstar. De doelman staat onder contract bij Excelsior en loopt nu stage in Velsen-Zuid. "Er zal van beide kanten een besluit komen om te kijken of er toekomst in zit voor komend seizoen. Ik ben op zoek naar speelminuten en hopelijk kan ik die hier krijgen", aldus Kuiper, die namens Excelsior al twee wedstrijden keepte in de eerste divisie.