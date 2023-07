Brand in woning, bewoner mee naar het ziekenhuis

Vanavond rond 19.00 uur is er in een woning aan de Zijlweg in Haarlem een brand uitgebroken op het dak. De brand was snel onder controle, maar de bewoner van het huis is wel meegenomen naar het ziekenhuis ter controle.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland werd de brand geconstateerd op een dakje aan de achterzijde het huis. "Het is niet bekend hoe de brand precies is ontstaan; wel waren er eerder vandaag kluswerkzaamheden. Vermoedelijk is daardoor brand ontstaan en is die brand gaan smeulen en ontstond er rookontwikkeling."



De woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland liet weten dat de kazerne om de hoek is, en dus snel ter plaatse was. "De brand was ook snel onder controle. De bewoner, een wat oudere meneer, is wel meegenomen naar het ziekenhuis ter controle." Het is niet bekend hoe het met de man gaat.