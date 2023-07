Burgerinitiatief Westerdijk in Hoorn ligt na twee jaar nog op de plank, bewoners willen actie

Een aantal bewoners aan de Westerdijk in Hoorn heeft hun ongenoegen geuit over de voortgang van hun burgerinitiatief. Ze willen namelijk de 'lelijke' parkeerplaats op de dijk herstellen naar een mooi, groen plantsoen. Alleen blijkt er na 2,5 jaar nog niets aan het initiatief te zijn gedaan. "Dit ligt nu al lange tijd stil. "

Aan het begin van 2021 haalde initiatiefnemer Rico Klaassen Bos ruim 200 handtekeningen binnen de gemeente op. "De gemeenteraad was positief over dit plan, met de opmerking om verder uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn", vertelt de initiatiefnemer. "Ze hebben het college opgedragen om met een voorstel te komen. Maar na 2,5 jaar is dit voorstel er nog altijd niet gekomen."

En dat steekt bij Klaassen Bos. In een gesprek met wethouder Arthur Helling en een ambtenaar van de gemeente Hoorn, hebben een aantal bewoners langs de Westerdijk hun ongenoegen geuit. Ze vinden namelijk dat er onvoldoende is gedaan aan het initiatief, en dat ze niet genoeg op de hoogte zijn gehouden over de voortgang.

Eerst focus op stadsstrand en Poort van Hoorn

"We hebben daarbij het belang van dit gebied aangegeven: het is een verbindingsstuk van het nieuwe stadsstrand naar het centrum", licht Klaassen Bos toe. "De wethouder beaamde dat het proces en de communicatie rondom het burgerinitiatief beter had gekund."

Volgens woordvoerder Gea Wolfslag van de gemeente Hoorn is het burgerinitiatief van Rico nog steeds in beeld bij de gemeente, en wordt deze wens serieus genomen. "Maar het vraagt tijd om uit te zoeken wat er mogelijk is", licht ze verder toe. "Op dit moment ligt de focus op de ontwikkelingen rond het stadsstrand, en de Poort van Hoorn. Dit burgerinitiatief heeft daar ook mee te maken, en heeft op dit moment ieder minder prioriteit, maar staat zeker nog op het netvlies."

Update van gemeente na zomervakantie

Het bijzondere aan de afgelopen periode vindt de initiatiefnemer dat het voorstel voor de Westerdijk niet is meegenomen in de Kadernota van 2024, terwijl wel gezegd werd dat dit zou gebeuren. Al met al is er dus nooit een voorstel gekomen van het Hoornse college naar de gemeenteraad.

"Volgens het college heeft de gemeenteraad indirect ingestemd om het project niet op te nemen in de Kadernota, omdat de gemeenteraad er zelf niet meer op terug is gekomen en er geen vragen over heeft gesteld", zegt Klaassen Bos. "Wij als bewoners vinden dit een omgekeerde wereld en denken er nu over om raadsleden in te schakelen om vragen te stellen over dit proces."