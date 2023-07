Droom van Hoornse coureur Calvin (19) dreigt door geldgebrek in duigen te vallen

De 19-jarige Calvin de Groot uit Hoorn heeft een grote droom: autocoureur worden. Sinds dit jaar heeft zijn carrière een vlucht genomen, maar door geldgebrek dreigt het seizoen eerder te finishen voor de jonge coureur. Om zijn droom niet in duigen te zien vallen doet hij een oproep aan sponsoren en zet hij een doneeractie op. "Racen is alles waar ik mee opgegroeid ben."

Als het Calvin lukt om dit jaar zeven wedstrijden te rijden en zijn prestaties van de vorige races vol weet te houden, kan hij in de top drie van zijn klassement eindigen. Op 12 augustus mag hij meedoen aan het race-evenement van het jaar naast de Formule 1, op het circuit van de TT in Assen.

"Ik heb overal mijn snelheid en talent laten zien. Naast de podiumplaatsen heb ik bij elke kwalificatie in de top vier gestaan. Ook de grotere teams kijken mee naar de prestaties tijdens deze races, dus zij zien ook dat mijn potentie er is om het jaar af te maken. En om het ook heel goed af te kunnen maken."

De 19-jarige Calvin de Groot uit Hoorn racet al van jongs af aan, en heeft dit jaar meer wedstrijden kunnen rijden dan hij van tevoren had kunnen bedenken. Zo pakte hij een podiumplaats bij zijn debuut op het circuit van Zandvoort , om een race later op het Circuit de Spa-Franchorchamps in België als derde te eindigen bij de junioren.

"Alle tijd die ik over heb zit in het zoeken naar sponsoren"

Maar momenteel heeft de Hoornse Calvin niet genoeg middelen om in deze en de volgende races dit seizoen te starten. Dit kan ervoor zorgen dat Calvins droom om coureur te worden bij een groot team in duigen kan vallen.

"Het zou zonde zijn als ik straks het seizoen niet kan afmaken vanwege budgettaire redenen", zegt hij. "Racen is alles waar ik mee opgegroeid ben. Het is een prachtige sport om te beoefenen. Vanaf mijn veertiende ben ik al bezig om te zorgen dat ik kan racen. Het zoeken naar sponsoren om te racen kun je geen bijbaan meer noemen, omdat alle tijd die ik over heb hier in gaat zitten. Daar zijn we echt non-stop mee bezig."

Crowdfunding opgestart om te kunnen blijven racen

Om de laatste races van het seizoen te kunnen rijden, is er nog een bedrag van 20.000 euro nodig. Daarom heeft Calvin een doneeractie opgezet. "Vele handen maken licht werk", vertelt hij over de actie.

Calvin: "Als 20.000 mensen een euro doneren, dan zijn we er ook. En het is een manier waarop iedereen die mij wil steunen, dat kan doen. Het platform waarop de actie staat zorgt er ook voor dat elke gedoneerde euro echt bij mij terechtkomt. En er zijn speciale tegenprestaties voor iedereen die doneert."

Bekijk hieronder het hele interview van WEEFF met Calvin de Groot: