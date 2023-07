Jongelingen nemen Ajax na de rust bij de hand tegen SpVgg Unterhaching

Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen het Duitse SpVgg Unterhaching met ruime cijfers gewonnen. Het werd in Herzogenaurach 5-3 voor de Amsterdammers. De eerste helft had Ajax het moeilijk (2-1 achter), maar boog het na de rust om door goals van onder meer Benjamin Tahirovic, Mika Godts en Kristian Hlynsson.

Het verzet van de Duitsers was in de tweede helft snel gebroken. Na een splijtende assist van de ingevallen Branco van den Boomen schoot Kristian Hlynsson de gelijkmaker binnen. Ajax was enkele minuten later weer trefzeker. Deze keer gaf Van den Boomen de assist op Mika Godts: 3-2.

Via Benjamin Tahirovic (zijn tweede) en Steven Bergwijn breidde de score uit naar 5-2. Die stand leek lange tijd de eindstand te worden, maar Unterhaching deed nog iets terug. Josef Gottmeier scoorde het doelpunt. Er vielen geen treffers meer, waardoor het 5-3 bleef.

Ajax blijft tot en met komende zaterdag op trainingskamp in Zuid-Duitsland. Komende zaterdag is FC Augsburg de tegenstander.

Opstelling Ajax (eerste helft): Gorter; Jermoumi, Gooijer, Milovanovic, Wijndal; Klaassen, Taylor, Misehouy; Conceicao, Brobbey, Daramy

Opstelling Ajax (tweede helft): Rulli; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Tahirovic, Hlynsson; Godts, Rasmussen, Bergwijn