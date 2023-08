Pascal uit Hoorn wil gelijke kansen voor Nederlanders en medelanders

Pascal woont in de Hoornse wijk Grote Waal. Hij is opgegroeid in Den Helder, maar heeft al van jongs af aan binding met Hoorn en de Grote Waal. Zijn opa en oma woonden namelijk hier. We spreken hem op de bank in de woonkamer.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Ik woon nu twee jaar in dit huis. Het is een fijn huis, best groot. Boven zijn vier slaapkamers, dat hebben veel woningen niet. De wijk is ook prima, ik ken het nog van vroeger. Er is wel het één en ander veranderd. Sommige woningen zijn afgebroken en daar zijn nieuwe voor teruggekomen."



Iedereen meer op zichzelf

"Ook was het vroeger meer een volksbuurt. Nu is iedereen meer op zichzelf. Ik denk dat dat komt door de multiculturele samenleving. Ik heb wel goed contact met de buren, maar het is wel anders. Het zijn nu meer groepjes in de wijk. Voor mij is dat prima. Iedereen moet doen wat 'ie wil. Ik denk wel dat mensen voor elkaar klaarstaan in de wijk, maar het is niet zo dat iedereen dagelijks bij elkaar zit."



Eerlijke kansen

"Er zijn veel nationaliteiten in de buurt. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. We zijn allemaal mensen en iedereen moet ergens wonen. Wel vind ik dat door de politici te veel onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders en medelanders. Medelanders krijgen veel sneller een huis. Verderop in de Grote Waal heb je dezelfde huizen als deze, alleen hebben die nog een zolder. Wij wilden daar graag wonen, maar kwamen niet in aanmerking. Een Syrisch gezin dat in een flat woonde waar schimmel zat, mocht er zo in. Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet krijgen."



Andere politieke wind

"Ik ben blij dat het kabinet is gevallen, dat had veel eerder moeten gebeuren. Ik vind het zittende bestuur belachelijk. Ik vind het gek wat ze willen doen met boeren en stikstofmaatregelen. Dat de schuld bij de boeren in de schoenen wordt geschoven, vind ik onterecht. We hebben boeren nodig. Het stikstofprobleem bestaat wel, maar wij kunnen dat als klein landje niet in ons eentje oplossen."





"Ik zou het liefst willen dat Geert Wilders aan de macht komt, maar dat gaat nooit gebeuren, omdat niemand met hem wil samenwerken. In november ga ik daarom op de BBB stemmen. Er moet echt werk gemaakt worden van het asielbeleid. Wat in Ter Apel gebeurde, mag nooit meer voorkomen. Verder hoop ik dat de nieuwe regering iets doet aan de doorlopende bezuinigingen op de zorg. De verzekeringen vergoeden steeds minder en worden steeds duurder, terwijl allemaal bedrijven die hierbij betrokken zijn winsten maken. En de verdeling moet eerlijker. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer.”



Gezinsgeluk

"Ik ben een heel gelukkig mens, ik zou mijn levensgeluk een 9,5 geven. Ik heb alles wat ik wil: een mooi gezin. Mijn vrouw en mijn vier kinderen, die zijn het belangrijkste voor mij."