Den Helder één grote teleurstelling voor toeristen: 'Weinig te doen'

Het heeft meerdere musea, kilometers aan strand, historische schepen en de hoogste nog werkende vuurtoren van het land, maar toch is Den Helder volgens online onderwijsplatform Preply de op een na meest overschatte stad van Nederland. Er is uitgebreid onderzoek gedaan en na Emmen is Den Helder de meest "teleurstellende" stad van ons land.

NH Media / Kelly Blok

Met behulp van resencies afkomsting van onder andere Tripadvisor zijn 45 steden, waaronder Den Helder, in het rapport bestempeld tot een 'overschatte stad'. De havenstad is op de tweede plaats terecht gekomen, omdat volgens het onderzoek maar liefst 32 procent van de toeristen teleurgesteld en verveeld thuis waren gekomen van hun tripje naar Den Helder. De stad wordt door recensenten beschreven als 'een niet-typisch Nederlandse stad met veel water en boten en waar teleurstellend weinig te doen is'. En daar snapt Christiaan Verhoef, medewerker van Citymarketing Den Helder, stadsgids en ook een echte liefhebber van zijn stad Den Helder, helemaal niks van. "Met alles wat we hier hebben en alles wat hier te doen is, ben ik het er zelf zelf zeker niet mee eens", vertelt hij dan ook tegen NH Nieuws. Knetterhard bezig Christiaan woont zelf zijn hele leven al in Den Helder en kan uren praten over zijn fascinatie voor de stad. Er is volgens hem dan ook genoeg te doen. En daar is een medebewoner het volledig mee eens: "Daar klopt helemaal niks van. Den Helder is knetterhard bezig om alle oude deeltjes weer helemaal voor de toerist interessant te maken, maar ook voor het Helderse volk." Benieuwd naar de meningen van toeristen én bewoners van Den Helder over het rapport? Dat is in onderstaande video te bekijken (tekst gaat door onder de video).

Den Helder in lijst met meest overschatte steden - NH Nieuws

Een bezoekster van Fort Kijkduin kan zich ook totaal niet vinden in de uitkomsten van het rapport. Ze vindt het een prachtige stad waar ze graag komt, al heeft ze wel één puntje van kritiek: "Alleen de binnenstad, daar kan je wat van zeggen. Daar is veel leegstand." Fort Kijkduin Naast Den Helder in het algemeen, wordt Fort Kijkduin ook flink door het slijk gehaald. Het museum met aquarium kreeg namelijk slechte resenties omdat de tanks niet schoon zouden zijn en veel van de tentoongestelde dieren beschadigd en niet up-to-date waren. In een reactie laat Fort Kijkduin weten zich niet te kunnen vinden in de resultaten van het onderzoek. "Fort Kijkduin scoort een mooie 4,3 bij de recensies op Google, waarvan een 5 de hoogst haalbare score is. Het Noordzeeaquarium is recent vernieuwd waardoor er een betere belevenis wordt ervaren door onze bezoeker. Dit krijgen wij ook regelmatig terug", aldus een woordvoerder van het museum. "Wat onduidelijk in de blog naar voren komt is tot welk jaar de recensies zijn onderzocht. Gezien de uitspraak over de tentoongestelde dieren kun je concluderen dat het mogelijk ook om oude recensies gaat. Afgelopen periode zijn de recensies veelal positief. Zo ontwikkelt het fort zich steeds verder. Dit jaar zien we een verhoging van het aantal bezoekers. Fort Kijkduin heeft inmiddels deze week de 30.000ste bezoeker ontvangen."