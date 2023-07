20.000 euro nodig voor stormschade Wilhelminapark: "Had een feestjaar moeten zijn"

Er is minimaal 20.000 euro nodig om het jubilerende Wilhelminapark in Wormerveer weer op te bouwen. Het zou een feestelijk jaar moeten worden voor het park dat 125 jaar bestaat, maar sinds storm Poly is langsgeraasd hangen de takken er treurig bij. Daarom trommelt Urszula van Zadelhoff Wormerveerders op om geld te doneren: "Als iedereen vijf euro overmaakt, dan is het zo binnen."

Het park is in handen van een stichting en daarom draagt de gemeente een stuk minder bij. "Het is van origine een overtuin geweest van een welgestelde familie", legt vrijwilliger Lilian Rijnja uit. De grote tuin is cadeau gedaan aan een vereniging en die onderhoudt dit nu. "Het is het enige park met een eigen parkwachter in dienst."



Om dit te bekostigen krijgen ze van de gemeente subsidie, maar extreme dingen moet de stichting zelf bekostigen. "Het had een feestjaar moeten zijn", zegt Lilian duidelijk aangedaan. "Het is het gedeeltelijk wel, maar het geeft een enorme deuk."

Grote bomen kosten veel geld

Om het park weer op te bouwen, zijn veel bomen nodig. "Een schatting is 20.000 euro als ondergrens. Een beetje boom is vijf- á zeshonderd euro." En hoewel haar man, die de parkwachter is, veel zelf doet, moet er met het opruimen van alle takken een hoop uitbesteed worden. "Dat kost gewoon geld."

