'Lang zal ze Laesie': Met handbike van Huizen naar Engeland fietsen om bomen te planten

Blaricummer Niek van den Adel heeft een fietstocht van Huizen naar Birmingham in Engeland gemaakt om bomen te planten voor Trees for All. Als nieuwe ambassadeur van deze stichting wil hij aandacht vragen voor een meer bosrijke omgeving. Wat zijn reis nog indrukwekkender maakt: hij heeft dit per handbike gedaan, omdat Van den Adel voor 90 procent verlamd is door een dwarslaesie na een ongeluk.

Niek van den Adel in zijn handbike - NH Gooi

Elk jaar ‘viert’ Niek zijn dwarslaesie met 'Lang zal ze Laesie', een kreet die ooit door een goede vriend van hem bedacht is. Hij viert dan wat de rest van zijn lichaam nog wél kan. In juli van dit jaar is Van den Adel, samen met zijn compagnon Peter, vertrokken voor een fietstocht van Huizen naar Birmingham, een route van ruim zeshonderd kilometer. NH Gooi sprak hem nu hij net terug is van zijn lange rit. Meer bomen, een groenere wereld De Blaricummer is dertien jaar geleden door een motorongeluk voor het grootste deel van zijn lichaam verlamd geraakt, waardoor hij de hele route naar de Engelse stad per handbike heeft afgelegd. Zijn compagnon heeft hem begeleid op een racefiets. Zijn einddoel is een evenement in Birmingham van Tony Robbins over persoonlijke ontwikkeling en Niek wil niet vliegen of met de auto dus besluit de meest negatieve CO2 reis te maken: per fiets. Ook wordt er meteen een goed doel aan de reis gekoppeld: geld inzamelen om bomen te planten. Niek heeft zijn levenslust onder andere te danken aan zijn vrouw en drie dochters maar ook aan de natuur. Zelf zegt hij daarover: “Je leven heeft alleen zin als het je zin gééft. En werken aan een groene wereld, dat geeft mij zin.” Stichting Trees for All sluit daarom naadloos aan bij de ‘groene’ Van den Adel. Hij heeft hen zelf benaderd om ambassadeur te mogen worden. Aanvankelijk geeft de stichting aan alleen BN’ers als ambassadeur te willen. Maar de Blaricummer houdt vol en weet de stichting te overtuigen dat hij de 'meest toegewijde ambassadeur' ooit gaat worden. Het doel van Trees for All, bomen planten en CO2 reduceren, ligt hem namelijk nauw aan het hart.

Na zijn ongeluk verliest Niek het gevoel in zijn lichaam maar "wint in de liefde". Met enorm veel doorzettingsvermogen richt hij onder andere een paar bedrijven op en schrijft boeken. Hij deelt ook zijn verhaal over zijn veerkracht op internationale podia. Met het netwerk van mensen en bedrijven dat hij daarmee heeft opgebouwd, wil hij nu aandacht vragen via Trees for All voor een bosrijke wereld. Zijn eigen veerkracht wordt vlak voor zijn vertrek nog even getest: een resistente bacterie speelt hem parten maar dit weerhoudt hem er niet van om de handbikereis te maken. “Die bacterie gaat in alle erbarmelijke omstandigheden gewoon door. Net zoals ik". Middle of nowhere Maar er zijn meer tegenslagen. De reis dreigt ook nog voortijds te eindigen als de fietskar achter de handbike, die op maat is gemaakt in Nederland, door een ongelukkige manoeuvre afbreekt. Alle bagage en de rolstoel van Van den Adel zitten in het karretje en van onderdelen opsturen vanuit Nederland is geen sprake. Niek en zijn compagnon staan in de ‘middle of nowhere’ in Engeland en hebben even geen idee hoe nu verder. Maar een lokale klusser biedt hulp met een stuk metaal wat wonderlijk genoeg precies past. “Hij wilde ons niet laten gaan, voordat alles gerepareerd was”, zegt Niek. "Zo leer je ook mensen kennen." Inspiratie De fietstocht van ruim zeshonderd kilometer is ook bedoeld om te inspireren. Niek heeft drie opgroeiende dochters die hij mee wil geven goed voor de natuur en de wereld om je heen te zorgen. Maar ook door zijn eigen ervaring van inmiddels dertien jaar geleden, het motorongeluk waardoor hij zijn dwarslaesie opliep, wil hij zijn tijd "zo zinnig mogelijk besteden, het einde kan zo dichtbij zijn." Het aantal bomen wat de Blaricumse handbiker wil planten met deze reis is ruimschoots overstegen en groeit maar door. Oorspronkelijk is het plan om duizend bomen te planten maar dat is voor zijn vertrek al bijna gehaald. Inmiddels staat de teller op meer dan dertienhonderd bomen, waarvan in ieder geval de helft in Nederland aangeplant gaat worden. Niek droomt stiekem een beetje van een eigen bos in de toekomst.