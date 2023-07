Scheve schutting is Alkmaarders een doorn in oog, maar zal 'op korte termijn' verdwijnen

Een veelbesproken scheve schutting in de Alkmaarse wijk Overstad zal 'op korte termijn' verdwijnen. Dat is althans de verwachting van de gemeente. De eigenaar van het stuk grond zou van plan zijn een nieuwe schutting te plaatsen. Buurtbewoners vinden de wankele wand al jaren gevaarlijk.

Menig Alkmaarder heeft aan een paar woorden genoeg: "Die scheve schutting in Overstad." Dan is bij velen al wel duidelijk dat het om de deels verzakte muur gaat aan de Koedijkerstraat. Die verkeert al jaren in slechte staat.

Voor buurtbewoners is de schutting een blijvend punt van zorg, zeggen ze tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Zeker bewoners van de nieuwbouw aan de Truus Wijsmuller-Meijerstraat.

Levensgevaarlijk

"Ik heb de gemeente hier al meermaals op gewezen", vertelt Arianne Mantel. "Onze kinderen spelen daar. Het is levensgevaarlijk en het wordt steeds erger. Als voetganger durf je er bijna niet langs."

Ook op Twitter beklaagde Mantel zich. "Maar ik heb dat al vaker gedaan, en er is toen helemaal niks veranderd", zegt ze bezorgd. Maar nu lijkt er toch schot in de zaak te zitten.

