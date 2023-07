Wie kerft er toch al die mysterieuze gezichten in de bomen? "Misschien waren het aliens"

Steeds meer bomen aan de Weer van Zaandam krijgen, letterlijk, een gezicht. Een of meerdere onbekenden hebben al tientallen beeltenissen in de platanen gekerfd. Langzaam maar zeker begint het ook voorbijgangers op te vallen. Chris Winter beheert de bomen voor Zaanstad en is niet blij met de beschadiging van de bomen.

Voorbijgangers reageren wisselend op de afbeeldingen die het meest doen denken aan Japanse tekenfilm of Manga figuren. "Ik vind het mooi", zegt de een. De ander noemt ze "lelijk". De meeste vinden het vooral zonde van de bomen en iedereen wil graag weten wie het gemaakt heeft. "Misschien zijn het wel aliens", grapt een voorbij fietsende dame.

Chris Winter is het pas kort geleden op gevallen, maar hij denkt aan de littekens op de bomen te kunnen zien dat de tekenaar al weken of maanden bezig is: "De Schors is dood, ik vind het waardeloos, dit hoort niet."

"De boom groeit er wel over heen, maar de vaten voor de opwaartse sapstroom zijn kapot gemaakt", legt de beheerder uit. Ook is de boom nu veel vatbaarder voor ziektes door de kerven die gemaakt zijn voor het gezicht. Hij hoopt dat de 'kunstenaar of kunstenaars' zijn hobby voortaan op een stuk papier zal botvieren en niet meer op de bomen langs De Weer.