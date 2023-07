Zomers programma voor Oekraïense kinderen als voorbereiding op school: "Ze leren heel snel"

Volgens Van Hunnik kampen de schoolinstanties met een personeelstekort, waardoor de kinderen hun eerste maanden hier geen taallessen hebben kunnen volgen. Grote vraag is of die bewering klopt. De Hilversumse fractie van D66 trekt die conclusie in twijfel en heeft hierover begin juli vragen gesteld aan de wethouder. Gezien het eigen tekort aan handjes op het raadhuis mede door de zomervakantie moeten de Democraten wachten op antwoord na het reces.

Deze les is onderdeel van het zomerse programma dat de gemeente Hilversum heeft opgesteld voor de kinderen van vier tot achttien jaar die sinds april zijn ondergebracht in de opvang op het Philipscomplex aan de Anton Philipsweg. Sinds hun komst daar kunnen zij geen onderwijs volgen. Op maandag 10 juli is het begonnen en dit project loopt door tot september.

Ditmaal laten de kinderstemmetjes, al is dat weliswaar behoorlijk voorzichtig, wel van zich horen. Heel lieflijk klinkt 'goedemiddag allemaal' terug. Dat leidt vervolgens tot gejuich bij de twee begeleidsters en de respons: "Dat is goed. Dat is supergoed", klinkt het ritmisch, terwijl de duimen van beide vrouwen vol trots de hoogte ingaan.

Voordat ze los kunnen met de voetbal, boksen of lekker spelen op de Astro Disc zetten begeleidsters Sandra en Bé de zes jonge Oekraïense kinderen aan een lange tafel in jongerencentrum De Mix aan de Jan van der Heijdenstraat. 'Eerst werken dan pas plezier', lijkt de boodschap.

Hoe dan ook: er zijn geen lessen geweest en als straks de scholen beginnen, dan is het wel handig dat de jonge vluchtelingen taalkundig al een beetje op weg zijn geholpen. Vandaar het zomerse programma, waarvoor de gemeente zich heeft ingespannen. De Oekraïense jongeren leren niet alleen wekenlang op speelse wijze de Nederlandse taal, maar ontdekken ook Hilversum en de directe omgeving.

Insecten

Zo zijn zij vorige week met een aantal ouders naar Speelbos 't Laer geweest. Daar hebben ze heerlijk in het bos gespeeld en onder leiding van drie natuurgidsen zijn ze op zoek gegaan naar insecten. Donderdag staat een trip naar de kinderboerderij op het programma. Daarnaast is er genoeg ruimte om te spelen, te knutselen en spelletjes te doen. Uiteraard verschilt dat per leeftijdscategorie; een kind van vijf heeft andere behoeftes en wensen dan iemand van zeventien. Daar is zeker rekening mee gehouden in het programma.

"Het gaat ons om het welzijn van de kinderen, dat ze zich kunnen voorbereiden op school en dat we ze praktische dingen leren", geeft Sandra de doelen van het programma duidelijk aan. Volgens haar pakken de kinderen de Nederlandse taal best goed op. "Dat gaat best snel, zeker als je het gooit op de herhaling", zegt ze.

Grote en kleine B

"Mijn naam is Sandra en wat is jouw naam?", klinkt door de zaal. Een hele zin is nog wel moeilijk, maar een paar kinderen kunnen deze zin met hun eigen naam daarin al hardop zeggen. na het Nederoandse alfabet op zangerige wijze een aantal keer gehoord te hebben, is het snel tijd voor de letter B; zowel kleine als de grote B komt voorbij. Vorige week is de A al behandeld. Vol overgave schrijven de zes kleine b's op hun velletje.

Daarna is het tijd om de grote B in te kleuren. Als de kinderen hun ingetekende papier inleveren, klinkt opnieuw: "Dat is goed. Dat is supergoed." Of ze dat nog meekrijgen, is nog maar de vraag, want de tijd om te spelen is aangebroken.