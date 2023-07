Gemeente Hoorn heeft nieuwe locatie op het oog voor schaftkeet prikploeg

Aan de Berkhouterweg bevindt zich een stuk grond met een boerderij, die door de gemeente Hoorn is opgekocht. "Deze locatie is op dit moment echter nog niet beschikbaar", schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het terrein wordt dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar schoongeveegd en ingericht. "Zodra de locatie beschikbaar is, kan de prikploeg er terecht."

Tegenover het terrein bevindt zich voetbalvereniging Zwaluwen '30, met daarin ook een kinderdagverblijf. "Zij zijn op de hoogte gebracht en hebben geen bezwaren geuit." In de tussentijd kan de prikploeg van Reakt terecht in het pand van de voormalige Tensen-garage aan het Dampten.

En daarmee gaat een grote wens in vervulling. De prikploeg, bestaande uit zo'n 14 mensen die als dagbesteding tegen een kleine vergoeding de straten van Hoorn schoonmaken, staat tijdens de wintermaanden letterlijk en figuurlijk in de kou. Een plek om op te warmen of koffie te drinken is er niet. "We zaten voor corona nog weleens bij het Leger des Heils. Daar kunnen we niet meer terecht, die samenwerking is gestopt", vertelde Anthony Damasco eerder tegen NH.

Streep door Pelmolenpad

De gemeente Hoorn had eerst het braakliggende Prisma-terrein bij het Pelmolenpad op het oog. Nu de gemeente een geschiktere locatie heeft gevonden, gaat daar een streep doorheen.