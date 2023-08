Deze boeren mogen in Nieuw-Vennep gaan experimenteren met bomen tussen hun gewassen

De biodiversiteit vergroten om het aantal plagen terug te dringen, en zo (in de toekomst) meer en betere gewassen te kunnen oogsten. Dat is het doel van het boslandbouw-experiment dat drie agri-ondernemers de komende twaalf jaar gaan uitvoeren op een grote lap grond ten zuiden van Nieuw-Vennep.

"We gaan bos mengen met akkerbouw", vertelt Jan van Oossaanen als NH bij hem informeert naar de plannen van het trio, "waarmee we de biodiversiteit vergroten en de plaagdruk verminderen." Dat alles gebeurt volledig biologisch, dus zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Om de kans op zulke grote verliezen te verkleinen, wil de provincie dus experimenteren met agroforestry, dat zich in het Nederlands het best laat vertalen als boslandbouw. De naam verklapt het al een beetje: bij boslandbouw worden bosbouw en landbouw of bosbouw en veeteelt gecombineerd. In de praktijk betekent dit dat stroken met (eetbare) gewassen (of grazend vee) worden afgewisseld met bomen- en struiken.

Toch ligt er bij intensieve akkerbouw een groot gevaar op de loer, want zodra één plant ten prooi valt aan een insect, schimmel of andere plaag, is de kans groot dat ook de rest van de planten wordt aangetast of geïnfecteerd. En dan gaan er grote hoeveelheden voedsel verloren, die anders via de supermarkt op je bord waren beland.

Door te variëren met de afstanden tussen de bomen- en struikenrijen willen de Haarlemmermeerse boeren testen wat de ideale afstand is om de oogst te optimaliseren, zo blijkt uit het winnende plan. Om de biodiversiteit snel aan te jagen, zullen er vooral 'grotere en solitaire' bomensoorten worden gebruikt. "We willen inheemse soorten gebruiken", aldus Van Oossaanen. "De meidoorn en de fladderiep."

Ook staan de ondernemers voor 'nieuwe teelten' onder de noemer biobased akkerbouw. "Dat is de teelt van duurzame materialen, zoals hennepvezels", legt Gijzenberg uit. Toch zal dat pas in een later stadium aan bod komen. "Dat staat nog in de kinderschoenen, dus dat is nog pionieren."

Dat boslandbouw tot nog toe nauwelijks wordt toegepast in Noord-Holland heeft onder meer te maken met de lange aanlooptijd en onzekere opbrengst. De boeren hebben zich daarom (in opdracht van de provincie) voor minimaal 12 jaar aan het project verbonden. Ze pachten de grond van de provincie voor zo'n 12.000 euro per jaar. "Met een beetje geluk kunnen we in het najaar een begin maken met planten."

Invloed op uitzicht over weids polderlandschap

Dat het boslandbouwproject invloed heeft op het uitzicht in de uitgestrekte Haarlemmermeerse polder staat vast. Toch hebben de ondernemers ook daar over nagedacht. "We passen zichtlijnen toe in het ontwerp", vertelt Van Oossaanen. Hij bedoelt dat de rijen bomen zo worden geplant dat het uitzicht gedeeltelijk behouden blijft. "Maar je dwingt mensen wel om meer richtingen op te kijken."