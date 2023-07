Mohammed Kudus ontbreekt op training Ajax en werkt transfergeruchten in de hand

Mohammed Kudus ontbrak dinsdagochtend op de training van Ajax. De Amsterdammers zijn sinds maandag neergestreken in het Duitse Herzogenaurach. Ajax maakte zelf bekend dat de Ghanees niet zou trainen wegens een 'lichte blessure'.

Kudus heeft al eerder uitgesproken te willen vertrekken uit Amsterdam. "Ik merk er niks van dat hij druk bezig zou zijn met een transfer. Hij traint ook hard", zei Maurice Steijn nog na afloop van de verloren oefenwedstrijd tegen Anderlecht (3-0). Naar verluidt is één van de geïnteresseerde clubs Chelsea FC.

Calvin Bassey, is helemaal niet aanwezig in Duitsland, lijkt binnenkort naar het Engelse Fulham FC te vertrekken. Volgens verschillende media zijn Ajax en Fulham akkoord over een transfersom van 21 miljoen euro.

