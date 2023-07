Inge stopt met camping na dramaweekend: vernielingen en afvalbakken besmeurd met poep

Vernielde buitenkranen, prullenbakken besmeurd met stront en losgetrokken toiletbrillen. De vernielingen van afgelopen weekend waren voor campingeigenaar Inge Kuyt van Lodge 61 in Medemblik de reden om per direct de camping te sluiten. "Een historisch dieptepunt."

Afgelopen weekend heeft Inge een aanvaring met campinggasten als ze hen wijst op de huisregels van de overdekte groepsruimte. "We zijn een natuurcamping. Daar hoort bij dat rust belangrijk is en we de nodige regels hebben. Toen ik bijvoorbeeld aangaf dat de ruimte om 22.00 uur zou sluiten, kreeg ik van alles over mij heen."

De volgende ochtend doet ze haar standaard ochtendrondje over het terrein en schrikt van wat ze dan aantreft. Bij het toiletgebouw zijn de net nieuwe buitenkranen vernield, toiletbrillen losgetrokken en zijn de prullenbakken met stront gevuld.

Loodgieter herstelt dure kranen

De maat is voor Inge vol. "De kranen zaten er net twee maanden op en kosten 500 euro per stuk", legt ze uit. Deze middag kwam de loodgieter ze maken. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. "Omdat de kranen buiten het gebouw zitten, zijn ze niet verzekerd. De loodgieter herstelt ze deze middag, dus daar komen ook nog wat kosten bij."

De camping bestaat sinds 1986, waarvan Inge hem de laatste jaren runt. Van collega's uit de omgeving hoort ze de nodige verhalen over vernieling en diefstal, en ze maakte het zelf ook mee. "Een compleet nieuw servies wat ik had aangeschaft, was binnen de kortste keren meegenomen. Toiletrolhouders van de muur gehaald; je kunt het zo gek niet bedenken." Zelfs de koffie- en theepotten zitten daarom vast aan kettingen.

'Verhuftering' van de maatschappij

De 'verhuftering' van de maatschappij, is Inge meer dan beu. Ze heeft aangifte gedaan van de vernielingen dit weekend. "Ook de branchevereniging en collega's heb ik ervan op de hoogte gesteld. Dit kan echt zo niet langer."

Inge legt zich erbij neer, en stort zich op de rest van het bedrijf. Op het terrein zit namelijk ook een museum, een Nautisch Centrum en een zorgboerderij. Wel zijn vaste campinggasten die lid zijn van Countryclub Lodge 61, nog steeds welkom.

Wie de vernielingen precies heeft aangericht, is nog onduidelijk. Of de aanstichters zich nog melden? "Ik heb het afgesloten, dus laat ze alsjeblieft onderling eruit komen en het erover hebben wie het gedaan hebben. Het leed is al geschied en dat doet ontzettend veel pijn."