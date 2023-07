VanMoof-rijders kunnen vanaf donderdag hun weggebrachte fiets ophalen, maar of 'ie ook werkt is de vraag

Klanten die hun VanMoof hadden weggebracht voor een reparatie kunnen vanaf komende donderdag tot 18 augustus hun fiets weer ophalen. De kans is alleen wel aanwezig dat de elektrische fiets niet gerepareerd is. Dit geldt alleen voor mensen die hun fiets voor een reparatie hebben weggebracht, niet als je een VanMoof hebt gekocht en de fiets nog niet is geleverd.

Of je je fiets werkend terugkrijgt van de fabrikant, hangt af van wanneer het bedrijf is begonnen met de reparatie. Als de reparatie geregeld was vóór de dag van het faillissement, 17 juli, dan krijg je een werkende VanMoof terug. Echter liep het bedrijf flink achter op hun reparaties en is de kans vrij groot dat de meesten een niet-werkende fiets moeten ophalen. Ook fietsen waar de reparatie aan begonnen was, worden niet meer hersteld. De reparatiestatus is zoals deze is aangegeven in de app van de fietsenfabrikant.

De VanMoof-rijders die hun fiets kunnen ophalen krijgen een uitnodiging van het bedrijf. Ze kunnen vervolgens een tijdstip kiezen om de fiets op te halen bij het servicepunt, waar ze deze ook hebben afgeleverd. De komende drie weken is het mogelijk om dat te doen, maar misschien wordt die ophaalperiode nog verlengd. Je hoeft niet zelf je fiets op te halen, dat mag iemand anders ook voor je doen. Zo lang het reparatienummer, het framenummer en een kopie van je ID wordt meegenomen.

Als je fiets niet meer in een servicepunt van VanMoof staat, maar in het magazijn van het bedrijf in Utrecht, dan ben je nog verder van huis. Het bedrijf laat namelijk weten dat zij vanwege het faillissement de verzendkosten niet meer kunnen betalen. "We werken nog aan een plan om deze fietsen naar onze riders terug te sturen."

Boze klanten

Toen bekend werd dat VanMoof de verkoop op de fietsen stil had gelegd en uitstel van betaling had aangevraagd stonden tientallen boze klanten voor de winkels in Amsterdam. De winkels sloten hun deuren en mensen konden hun fiets niet meekrijgen.

Failliet

Vorige week werd duidelijk dat VanMoof door de rechtbank failliet is verklaard. Het bedrijf maakte al jaren geen winst en kreeg vorige week uitstel van betaling. Daarnaast werd duidelijk dat VanMoof vorig jaar een verlies leed van 80 miljoen euro.

In een reactie liet het bedrijf die ochtend weten dat de curatoren die zijn aangesteld nog op zoek gaan naar de mogelijkheid voor een doorstart van de fietsfabrikant. Het bedrijf doet voor de rest geen uitspraken.