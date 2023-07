Amy Pieters kan nog niet praten, mentaal herstel gaat traag

De familie van wielrenster Amy Pieters heeft een nieuwe update gegeven over haar herstel. Fysiek gezien gaat haar genezing 'erg goed' na haar val eind 2021 en de ernstige hersenletsel, dat zij daarbij opliep. Mentaal gezien gaat het een stuk minder voortvarend blijkt uit de update op haar website. Praten lukt nog niet en het is nog onzeker of dat ooit wel gaat lukken.

Het geheugen van de 32-jarige Pieters uit Zwanenburg is nog niet goed. "Haar geheugen werkt kort, heel kort. Vanuit Amy gedacht is dat wellicht juist haar geluk, het niet bewust beseffen en weten wat haar is overkomen", staat in de update op haar site. "Amy lijkt zich niet te beseffen wat zij mist en niet meer kan. Amy is door haar karakter wel iedere dag vrolijk, haar lach maakt dan een hoop goed. Echter ons verdriet, om de oude Amy te missen, dat blijft."

Pieters kwam eind 2021 hard ten val tijdens een wegtraining in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor het bewustzijn en liep ernstig hersenletsel op. De wielrenster moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma. Ze revalideert op dit moment in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, maar kan daar niet lang meer blijven. "Door haar forse cognitieve beperkingen en haar taalstoornis is de revalidatie hier niet langer passend."

