Velsertunnel komende avond en nacht dicht vanwege herstelwerkzaamheden

De Velsertunnel (A22) is komende avond en nacht in beide rijrichtingen dicht vanwege herstelwerkzaamheden. Weggebruikers moeten hierdoor omrijden via de Wijkertunnel (A9). Sinds vanmorgen is de Velsertunnel gedeeltelijk afgesloten, sindsdien wordt het verkeer omgeleid.

De Velsertunnel is vanavond van 20.00 uur tot morgenochtend 5.00 uur dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel.

De herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd vanwege een botsing van afgelopen nacht. Een weggebruiker die door een afzetting reed, kwam tegen een verrijdbare vangrail tot stilstand. Rijkswaterstaat laat weten dat deze vangrail niet zomaar verplaatst kan worden. Om die reden wordt er gewacht tot de avond. "Als we de Velsertunnel overdag af zouden sluiten, is dat te gevaarlijk", laat omgevingsmanager Ed Nijman weten. "De verrijdbare vangrail is dusdanig geraakt dat we hem niet veilig kunnen verschuiven."

Om deze reparaties veilig uit te kunnen voeren, gaat de Velsertunnel aan beide kanten dicht. "We verwachten dat we daar de hele nacht voor nodig hebben en dat de tunnel morgenochtend om 5.00 uur weer open gaat", zegt Nijman.

Op dit moment is een van de buizen van de Velsertunnel afgesloten. Het verkeer vanuit het zuiden rijdt door de westbuis, het verkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Wijkertunnel. Vanmorgen zorgde dit voor forse files op de A22 en A9.

Eerdere storing

Gisteren was de Velsertunnel ook lange tijd deels afgesloten, toen moest het verkeer in noordelijke richting omrijden. De oorzaak lag bij een storing in de verkeersregelinstallatie. Deze storing begon in de ochtend en was halverwege de avondspits voorbij.

Op NH Radio sprak Patrica Nagelkerke met omgevingsmanager Ed Nijman van Rijkswaterstaat, beluister het fragment: