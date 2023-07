Handgranaat aangetroffen tijdens werkzaamheden in Beverwijk, omgeving afgezet

Tijdens werkzaamheden in de buurt van de Waterlinie aan de rand van Beverwijk is een explosief aangetroffen. Uit veiligheidsoverwegen is de omgeving afgezet.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een explosief gaat dat er al geruime tijd ligt. "Het explosief is aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden. Dat gebeurt met enige regelmaat. De werkzaamheden in de omgeving zijn daarom uit veiligheidsoverwegingen gestopt." De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het explosief te onderzoeken en mee te nemen. De politie kon niet aangeven uit welke tijdsperiode het explosief komt. Verplichte pauze Yannick was aan het baggeren toen hij en zijn collega’s rond kwart voor tien vanochtend de bom vonden. "We hebben meteen de politie gebeld", legt hij uit. Echt schrikken was het voor de mannen niet. "Het gebeurt wel vaker. Er ligt zoveel troep in de grond. Laatst heeft een collega ook iets van een mortier in een baggerdepot gevonden. Nu ging het om een handgranaat."



Voor de mannen betekende de vondst meteen verplichte pauze. "Omdat de kop er al vanaf was, kon hij snel ontploffen en is hij ter plekke tot ontploffing gebracht. In de tussentijd zijn we maar naar Pontje Buitenhuis gegaan. Rond half één is hij tot ontploffing gebracht en om één uur konden we weer aan het werk."