Nieuwe drempel in straat waar 4-jarig jongetje werd aangereden: "Heeft geen nut"

Het staat bij veel bewoners nog in het geheugen gegrift: het moment dat de 4-jarige Mirza al spelend in de Zaanse wijk Poelenburg werd aangereden. Zijn vader zag hem 'drie meter door de lucht' vliegen en heeft zich daarom sindsdien hard gemaakt voor een veiligere straat. Tekst gaat door onder de reportage, die gaat over het ongeluk.

En die veilige straat, dat moet vandaag gerealiseerd worden. Er wordt flink gegraven om een nieuwe drempel te plaatsen. Het lijkt de oplossing, maar volgens buurtbewoners is dat het niet. "Het heeft totaal geen nut", zegt een buurman die aan het kijken is naar de werkzaamheden. "Een wegversmalling heeft ook geen zin. Eén auto kan nog steeds hard doorrijden."

Andere plek

Buurman Kees vult aan: "Een drempel is wel goed, maar het is te kort. Er moet eigenlijk nog een drempel tussen komen." Hij is bang dat er evengoed nog hard gereden wordt. "Dit is het stukkie waar de kinderen spelen", zegt hij al wijzend naar de straat.

Volgens de buurtbewoners wordt op dit moment wel minder hard gereden, maar 'we spreken ook iedereen aan, hè. En het is de vakantieperiode.' Ondanks dat hopen ze dat de gemeente toch nog een drempel op de plek van het ongeluk gaan plaatsen.



NH heeft een reactie aan gemeente Zaanstad gevraagd. Zodra deze binnen is, wordt dit artikel geüpdatet.